Alarma en Salta: encontraron balas dentro del tacho de basura en una escuela

La comunidad educativa de la provincia de Salta volvió a encender las alarmas tras el hallazgo de proyectiles en un establecimiento escolar. El hecho ocurrió en el Polivalente de Arte de Los Tarcos, en la zona sur de la capital, y se suma a una seguidilla de incidentes que mantienen en alerta a autoridades y familias.

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El descubrimiento se produjo cerca de las 11 de la mañana, cuando se encontraron balas dentro de un tacho de basura en uno de los baños de la institución. De acuerdo a la información oficial, las municiones serían compatibles con una pistola calibre 9 milímetros, aunque aún no se determinó su origen.

Tras el hallazgo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y personal policial trabajó en el lugar recolectando pruebas y recabando información para avanzar en la investigación.

Una seguidilla de episodios que preocupa

El caso no es aislado. En las últimas semanas se registraron situaciones similares en distintos puntos de la provincia. En una escuela de El Galpón, por ejemplo, se encontró un cartucho de escopeta en un baño, mientras que en la Técnica República de la India un alumno envió la imagen de un arma a un grupo de WhatsApp junto a un mensaje amenazante.

Este último episodio derivó en la detención del menor involucrado, quien permaneció privado de su libertad durante varios días mientras avanzaba la causa judicial.

Las autoridades advierten que muchos de estos hechos están vinculados a conductas que buscan generar impacto en redes sociales, lo que agrava el escenario.

Más de 130 actuaciones judiciales en curso

La fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, confirmó que estos casos son investigados como delitos de “intimidación pública”, que prevén penas de entre dos y seis años de prisión.

Según detalló, en la última semana se registraron:

135 actuaciones judiciales

6 detenciones

17 demoras

11 personas notificadas

Los operativos se desarrollaron tanto en la capital salteña como en localidades del interior, entre ellas General Güemes, Pichanal y Rosario de la Frontera.

Medidas en la escuela y preocupación de los padres

Tras el episodio, el Polivalente de Arte dispuso nuevas medidas de seguridad. A partir de ahora, los estudiantes deberán asistir con sus pertenencias en bolsas transparentes y no podrán utilizar celulares dentro del establecimiento.

Quienes necesiten llevar sus teléfonos deberán entregarlos en la Secretaría al ingresar.

Si bien las autoridades sostienen que estas acciones buscan garantizar un entorno más seguro, algunos padres manifestaron su preocupación, especialmente por la restricción del uso de celulares, considerando que muchos alumnos dependen de ellos para comunicarse durante sus traslados.

Evaluan nuevas estrategias de prevención

Ante la escalada de incidentes, funcionarios provinciales mantuvieron reuniones para analizar nuevas herramientas de intervención. Entre las propuestas, se estudia la creación de una unidad de prevención que permita trabajar de manera articulada con las familias.

La iniciativa se enmarca en la Ley Nacional 26.892, orientada a promover la convivencia y abordar los conflictos dentro de las instituciones educativas.

Mientras tanto, las autoridades garantizaron la continuidad de las clases y advirtieron que cualquier estudiante identificado como responsable de estos hechos enfrentará sanciones conforme a la normativa vigente.