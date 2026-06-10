Se viene el Festival del Alfajor Jujeño: qué días y dónde es el evento

La Fiesta Provincial del Alfajor Jujeño volverá a reunir a productores, emprendedores, vecinos y turistas en El Carmen , donde se espera la llegada de más de 15 mil visitantes durante tres jornadas cargadas de propuestas gastronómicas, culturales y comerciales.

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El evento, que ya se posiciona como una de las celebraciones más convocantes de la región, tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio en la plaza central de la ciudad, con entrada libre y gratuita. Esta quinta edición contará con la participación de más de 200 emprendedores y 70 elaboradores de alfajores de distintos puntos de Jujuy y de la región.

Los emprendedores llegan cada vez con propuestas más competitivas. Además, indicó que en esta edición participarán representantes de la provincia, del NOA y también emprendedores del sur del país.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer stands de exposición y comercialización de productos regionales, además de disfrutar de espectáculos musicales y actividades pensadas para toda la familia.

Alfajor gigante de maicena

Elección de embajadora y concurso de alfajores

El cronograma comenzará el sábado con la elección de la Embajadora del Alfajor Jujeño, que contará con la participación de más de 20 candidatas.

El domingo será el turno del tradicional concurso de alfajores, una de las instancias más esperadas del evento. Allí competirán productores de distintos puntos de la provincia y el ganador obtendrá como premio un viaje a Córdoba con todos los gastos cubiertos, en el marco de un convenio entre el Consejo de Emprendedores y el Gobierno de Córdoba.