lunes 18 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2025 - 09:01
Premio a la dulzura.

Quién ganó el Campeonato Mundial del Alfajor

Se conocieron los ganadores del Campeonato Mundial del Alfajor que se realizó este fin de semana en Costa Salguero, provincia de Buenos Aires.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Quién ganó el Campeonato Mundial del Alfajor

Quién ganó el Campeonato Mundial del Alfajor

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 ya tiene a su gran ganador:Chacra Los Retamos, de Chubut, fue elegido como el mejor alfajor del mundo. Se trata de un alfajor de dulce de leche cubierto con chocolate blanco, que conquistó al jurado por su equilibrio de sabores y calidad en cada detalle.

Lee además
Insólito: el alfajor ganador del Mundial no tiene dulce de leche. 
Los detalles.

Insólito: el alfajor ganador del Mundial no tiene dulce de leche
El mejor alfajor según la inteligencia artificial
Sorpresa.

Cuál es el alfajor más rico de Argentina según la inteligencia artificial

Este dulce patagónico ya cuenta con un historial de reconocimientos: fue Alfajor Triple-Oro en 2022, Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa. Con esta nueva consagración, reafirma su lugar como un ícono de la confitería argentina.

Alfajor de pistacho
Alfajor de pistacho

Alfajor de pistacho

El podio de las demás categorías

El certamen, que reunió a cientos de propuestas de todo el país, también premió a distintas marcas en categorías que destacan tanto a los clásicos como a las innovaciones más arriesgadas:

  • Mejor Alfajor Simple:

    • Oro: Sr. Alfajor

    • Plata: Chocolesa

    • Bronce: Bentucos

  • Mejor Alfajor 3 Capas:

    • Oro: Barrigón Chingolo

    • Plata: Punto y Coma

  • Mejor Alfajor Industrial:

    • Oro: Arbanit

    • Plata: Barrigón Chingolo

    • Bronce: Entre Dos

  • Mejor Alfajor Exótico:

    • Oro: Cruz Velasco

  • Mejor Textura:

    • Oro: Sr. Alfajor

    • Tradición y creatividad en cada bocado

    El campeonato no solo premió la calidad, sino también la diversidad de estilos: desde los alfajores más tradicionales hasta los más innovadores y exóticos. La competencia dejó en claro que este producto, símbolo de la identidad argentina, continúa reinventándose sin perder su esencia.

    Con esta edición 2025, el alfajor confirma su lugar como uno de los mayores orgullos gastronómicos del país y como un embajador de la dulzura argentina en el mundo.

    Campeonato Mundial del Alfajor
    Campeonato Mundial del Alfajor

    Campeonato Mundial del Alfajor

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    Insólito: el alfajor ganador del Mundial no tiene dulce de leche

    Cuál es el alfajor más rico de Argentina según la inteligencia artificial

    Cuál es el alfajor más rico del mundo según la Inteligencia Artificial

    Blanco o negro: la inteligencia artificial dijo cuál es el alfajor que más comen en Argentina

    El duro relato de una mamá: "Mi hija fue la primera víctima de grooming y femicidio en la Argentina"

    Lo que se lee ahora
    El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
    Calendario.

    ¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

    Por  Redacción de TodoJujuy

    Las más leídas

    Casa del presunto asesino serial. video
    Jujuy.

    Escalofriante hallazgo en las paredes de la casa del presunto asesino serial

    Alerta amarilla por vientos en Jujuy para hoy.
    Atención.

    Alerta amarilla por vientos fuertes en Jujuy: cuál es la zona más afectada

    Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.
    Crimen.

    Los pedidos del presunto asesino serial de Jujuy en el penal de Gorriti

    El final de “En el barro” dejó el camino preparado para una segunda temporada de la serie argentina de Netflix. video
    Streaming.

    ¿Habrá segunda temporada de En el Barro de Netflix?

    El lunes 18 de agosto no es feriado este año.
    Calendario.

    ¿Es feriado puente el lunes 18 de agosto?

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel