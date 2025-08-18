Quién ganó el Campeonato Mundial del Alfajor

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 ya tiene a su gran ganador:Chacra Los Retamos, de Chubut, fue elegido como el mejor alfajor del mundo. Se trata de un alfajor de dulce de leche cubierto con chocolate blanco, que conquistó al jurado por su equilibrio de sabores y calidad en cada detalle.

Este dulce patagónico ya cuenta con un historial de reconocimientos: fue Alfajor Triple-Oro en 2022, Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa. Con esta nueva consagración, reafirma su lugar como un ícono de la confitería argentina.

Alfajor de pistacho Alfajor de pistacho El podio de las demás categorías El certamen, que reunió a cientos de propuestas de todo el país, también premió a distintas marcas en categorías que destacan tanto a los clásicos como a las innovaciones más arriesgadas:

Mejor Alfajor Simple : Oro: Sr. Alfajor Plata: Chocolesa Bronce: Bentucos



Mejor Alfajor 3 Capas: Oro: Barrigón Chingolo

Plata: Punto y Coma Mejor Alfajor Industrial: Oro: Arbanit

Plata: Barrigón Chingolo

Bronce: Entre Dos Mejor Alfajor Exótico: Oro: Cruz Velasco Mejor Textura: Oro: Sr. Alfajor Tradición y creatividad en cada bocado El campeonato no solo premió la calidad, sino también la diversidad de estilos: desde los alfajores más tradicionales hasta los más innovadores y exóticos. La competencia dejó en claro que este producto, símbolo de la identidad argentina, continúa reinventándose sin perder su esencia. Con esta edición 2025, el alfajor confirma su lugar como uno de los mayores orgullos gastronómicos del país y como un embajador de la dulzura argentina en el mundo. Campeonato Mundial del Alfajor Campeonato Mundial del Alfajor

