Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo.

Familiares, amigos y vecinos se manifestaron este lunes en la morgue de Alto Comedero para pedir que les entreguen el cuerpo de Leonel Facundo Cruz, el joven de 29 años asesinado el jueves en barrio Belgrano . Aseguran que todavía no pudieron despedirlo.

En diálogo con Canal 4, su padre, Rosario Cruz, fue contundente: “Esto no es una protesta, más que nada es una petición de la familia que sufrimos la tragedia en la pérdida de mi hijo”.

Con la voz quebrada, agregó: “Lo que estamos pidiendo es, por favor, a los fiscales, que nos faciliten el cuerpo. Ya tenemos sufrimiento en la pérdida de mi hijo y aparte tenemos que pasar por todo esto de que no nos entreguen el cuerpo”. El hombre aseguró que desde el jueves reciben promesas que no se cumplen. “Hoy todos nos soltaron la mano, hoy nadie nos ayuda, hoy ya no me atienden el teléfono. Estoy pidiendo, por favor, que me atiendan”.

Y remarcó el único objetivo del reclamo: “Queremos tenerlo ahí para poder despedirlo mínimamente. Yo no me voy sin el cuerpo de mi hijo. Lo único que pido es un velatorio digno, un entierro digno”.

Sobre el crimen, expresó con dolor: “Mi hijo fue apuñalado y asesinado por una lacra. No puedo decir otra palabra”. Leonel tenía 29 años y era padre de un niño de 11.

“Sin mediar palabras lo apuñaló en el pecho”

Mariela Reyes, tía de la víctima, relató cómo fueron los hechos. “Mi sobrino estaba en una comparsa con su hijo y un grupo de amigos. Después dejó al nene en la casa de la abuela y se fue a seguir festejando con otros amigos”.

Según su testimonio, el ataque ocurrió cuando Leonel cruzó a un almacén del barrio. “El asesino se acercó sigilosamente por la pared. Lo único que hizo fue abrazarlo y decirle como que no pasaba nada. Y sin mediar palabras lo apuñaló en el pecho”.

El joven intentó escapar, pero se desvaneció. “Intentaron reanimarlo, hizo un paro cardíaco, lo llevaron al hospital y ahí falleció”, explicó. Respecto a la investigación, señaló: “Gracias a Dios el asesino está detenido. Hay muchos testigos, encontraron el arma y todos coinciden en la misma persona. Con eso estamos un poco tranquilos porque creemos que se va a hacer justicia”.

Mientras esperan avances judiciales, la familia insiste en su pedido: poder despedir a Leonel.