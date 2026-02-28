sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 09:31
Cocina.

Torta matera fácil y económica: la receta más rica y esponjosa para acompañar el mate

La receta de la torta matera es de las más buscadas en redes, lleva pocos ingredientes y posee un procedimiento simple. Ideal para hacer y compartir en familia

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy


Torta matera fácil y económica: la receta más rica y esponjosa para acompañar el mate

La merienda para los jujeños no es solo una comida más del día, es un ritual que convoca a la familia, a los amigos o a un momento de pausa en medio de la rutina. La torta matera se convertirá en tu nueva receta favorita para acompañar ese mate, té o café entre charlas, chismes y risas.

Por qué tan buscada la receta de la torta matera

Se trata de un bizcochuelo simple y tradicional que no requiere la aplicación de técnicas complejas ni conseguir ingredientes difíciles. Muy por el contrario, su fortaleza radica en la sencillez: productos que habitualmente están en cualquier alacena y un paso a paso apto incluso para quienes no tienen experiencia en repostería.

Estos factores la convierte en una receta ideal para resolver una merienda improvisada o para quienes buscan una opción rendidora sin afectar el presupuesto.

Manos a la obra

Los ingredientes necesarios son pocos:

  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar
  • 1/2 media taza de aceite
  • 1 taza de leche
  • 2 tazas de harina leudante

A partir de esta base, se puede sumar esencia de vainilla o ralladura de limón para aportar un aroma especial. Incluso, antes de llevarla al horno, se puede espolvorear azúcar por encima para lograr una superficie levemente crocante.

torta-matera

Paso a paso para lograr una torta matera bien esponjosa

Para comenzar, es importante encender el horno y llevarlo a 170°C, de modo que alcance la temperatura adecuada antes de que la preparación esté lista. Mientras tanto, colocar los huevos en un recipiente junto con el azúcar y batir hasta lograr una mezcla uniforme. Después, sumar el aceite y la leche, integrando con movimientos suaves.

A continuación, añadir la harina leudante de a poco. Lo ideal es incorporarla con movimientos envolventes y sin excederse en el batido: trabajarla demasiado puede apelmazar la preparación y hacer que pierda esponjosidad. Cuando la masa se vea lisa y sin grumos, estará lista para pasar al molde.

Verter la preparación en un molde previamente enmantecado y espolvoreado con harina para evitar que se pegue. Llevar al horno y cocinar durante aproximadamente 40 a 45 minutos. Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un palillo o cuchillo fino; si sale limpio, ya se puede retirar.

Al sacarla, conviene esperar unos minutos antes de desmoldar para que tome consistencia y no se rompa. El resultado es una torta tierna, liviana y rendidora, que podés espolvorear con azúcar impalpable o coco rallado para su presentación.

