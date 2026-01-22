jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 17:18
Cocina.

Viajar a la costa: cinco recetas de viandas fáciles para el auto

Organizar la comida antes de emprender el trayecto ayuda a ahorrar y aporta comodidad. Recetas rápidas pensadas para toda la familia, grandes y chicos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cuatro recetas de viandas fáciles para el auto.

Cuatro recetas de viandas fáciles para el auto.

Salir a la ruta con destino a la playa suele implicar trayectos extensos, chicos impacientes y detenciones de apuro para comer algo al paso. Para quienes prefieren esquivar las opciones industrializadas de las estaciones de servicio y organizar las comidas de manera práctica y rica, hay recetas fáciles que hacen más llevadero el viaje.

En ese contexto, cinco propuestas de viandas simples y ágiles aparecen como las favoritas para el camino hacia el mar, ideales para sumar confort sin perder calidad, sabor ni diversidad.

Cuatro recetas ideales para tener en cuenta al viajar

Qué comer en la ruta.

El clásico infaltable: sándwich de jamón y queso o sus variantes con atún o pollo

El tradicional sándwich de jamón y queso sigue encabezando el ranking de comidas elegidas por familias y amigos que viajan hacia el mar. Su armado rápido y la posibilidad de adaptarlo con distintos agregados lo consolidan como una alternativa infalible para llevar en la ruta.

Ingredientes:

  • Pan lactal (blanco o integral)
  • Jamón cocido
  • Queso en fetas
  • Tomate y lechuga (opcional)

El sándwich de jamón y queso permite sumar variantes con pollo, atún o vegetales, según las preferencias del grupo de viaje.

Sándwich de jamón y queso.

Modo de preparación:

  • Colocar una o dos lonjas de jamón y queso entre dos tapas de pan para formar los sándwiches.
  • De manera opcional, agregar tomate en rodajas y hojas de lechuga previamente lavadas y bien secas.
  • Envolver cada unidad con papel film o aluminio para mantenerlos frescos y prevenir que se humedezcan.
  • Conservarlos dentro de un recipiente hermético hasta el momento de comer.

Wraps de pollo y vegetales: sabor y textura en cada bocado

Los wraps se posicionan como una opción más liviana y práctica para llevar. Su presentación enrollada reduce el riesgo de que se desarmen y permite comerlos con mayor comodidad mientras se viaja.

Ingredientes:

  • Tortillas de trigo
  • Pollo cocido desmenuzado
  • Zanahoria rallada
  • Hojas verdes (rúcula o lechuga)
  • Queso en fetas (opcional)
Wraps de pollo y vegetales.

Modo de preparación:

  • Colocar la tortilla abierta sobre una mesa o mesada limpia y distribuir encima una base de pollo cocido, zanahoria rallada y hojas verdes a gusto.
  • De manera opcional, sumar una lámina de queso para aportar más sabor.
  • Cerrar el wrap enrollándolo con cuidado y firmeza, y luego dividirlo en dos partes.
  • Proteger cada porción con film o papel aluminio para que conserve su estructura y frescura.
  • Esta preparación permite una gran variedad de rellenos, que van desde verduras crudas hasta opciones como atún o huevo, logrando siempre viandas simples, rendidoras y apetitosas.

Tupper de frutas mixtas: frescura y energía natural

Las frutas ya trozadas y listas para comer se destacan como una alternativa fresca y nutritiva para el camino. Llevarlas en recipientes herméticos facilita el traslado de porciones individuales y ayuda a conservarlas en buen estado hasta la hora de consumirlas.

Ingredientes:

  • Frutas de preferencia con o sin cáscara

Modo de preparación:

  • Limpiar bien las frutas y quitar la cáscara en los casos que corresponda.
  • Separarlas en envases personales con cierre y mantenerlas refrigeradas hasta el momento de partir.
  • De manera opcional, agregar un chorrito de limón para preservar el color y retrasar la oxidación.
Tupper de frutas mixtas.

Este tipo de colación brinda líquidos, fibras y carbohidratos naturales, fundamentales para sostener la vitalidad y una correcta hidratación a lo largo del viaje.

Bastones de vegetales con dip de queso crema: crujiente y cremoso

Las verduras presentadas en tiras, combinadas con una salsa ligera para untar, se destacan como una alternativa fresca y vistosa. La mezcla entre el toque crujiente de los vegetales y la suavidad del dip aporta variedad y hace más tentadora la colación.

Ingredientes:

  • Zanahoria
  • Apio
  • Pepino
  • Queso crema
  • Limón o ciboulette
Bastones de vegetales con dip de queso crema.

Modo de preparación:

  • Quitar la cáscara de la zanahoria y el pepino y cortarlos en tiras uniformes.
  • Limpiar el apio y dividirlo en bastoncitos.
  • Para la salsa, unir queso crema con un toque de jugo de limón o ciboulette finamente picado.
  • Conservar las verduras y el dip en envases distintos para preservar su frescura y consistencia.
  • Se pueden armar las porciones antes de salir o trasladarlas en una conservadora pequeña.
  • Esta alternativa se caracteriza por su aporte liviano, con pocas calorías y un efecto saciante sin resultar pesada.

