Viajar a la costa: cinco recetas de viandas fáciles para el auto

Salir a la ruta con destino a la playa suele implicar trayectos extensos , chicos impacientes y detenciones de apuro para comer algo al paso. Para quienes prefieren esquivar las opciones industrializadas de las estaciones de servicio y organizar las comidas de manera práctica y rica , hay recetas fáciles que hacen más llevadero el viaje .

Los detalles Recetas: cómo hacer las mejores croquetas de papa y queso

Cocina. Receta saludable: gelatina de té verde y yogur griego para empezar el día

En ese contexto, cinco propuestas de viandas simples y ágiles aparecen como las favoritas para el camino hacia el mar, ideales para sumar confort sin perder calidad , sabor ni diversidad .

El tradicional sándwich de jamón y queso sigue encabezando el ranking de comidas elegidas por familias y amigos que viajan hacia el mar. Su armado rápido y la posibilidad de adaptarlo con distintos agregados lo consolidan como una alternativa infalible para llevar en la ruta.

Pan lactal (blanco o integral)

Jamón cocido

Queso en fetas

Tomate y lechuga (opcional)

El sándwich de jamón y queso permite sumar variantes con pollo, atún o vegetales, según las preferencias del grupo de viaje.

Sándwich de jamón y queso.

Modo de preparación:

Colocar una o dos lonjas de jamón y queso entre dos tapas de pan para formar los sándwiches .

y entre dos tapas de para formar los . De manera opcional, agregar tomate en rodajas y hojas de lechuga previamente lavadas y bien secas.

en rodajas y hojas de previamente lavadas y bien secas. Envolver cada unidad con papel film o aluminio para mantenerlos frescos y prevenir que se humedezcan.

o para mantenerlos frescos y prevenir que se humedezcan. Conservarlos dentro de un recipiente hermético hasta el momento de comer.

Wraps de pollo y vegetales: sabor y textura en cada bocado

Los wraps se posicionan como una opción más liviana y práctica para llevar. Su presentación enrollada reduce el riesgo de que se desarmen y permite comerlos con mayor comodidad mientras se viaja.

Ingredientes:

Tortillas de trigo

Pollo cocido desmenuzado

Zanahoria rallada

Hojas verdes (rúcula o lechuga)

Queso en fetas (opcional)

Wraps de pollo y vegetales.

Modo de preparación:

Colocar la tortilla abierta sobre una mesa o mesada limpia y distribuir encima una base de pollo cocido , zanahoria rallada y hojas verdes a gusto.

abierta sobre una o y distribuir encima una base de , y a gusto. De manera opcional, sumar una lámina de queso para aportar más sabor .

para aportar más . Cerrar el wrap enrollándolo con cuidado y firmeza, y luego dividirlo en dos partes.

enrollándolo con cuidado y firmeza, y luego dividirlo en dos partes. Proteger cada porción con film o papel aluminio para que conserve su estructura y frescura .

o para que conserve su y . Esta preparación permite una gran variedad de rellenos, que van desde verduras crudas hasta opciones como atún o huevo, logrando siempre viandas simples, rendidoras y apetitosas.

Tupper de frutas mixtas: frescura y energía natural

Las frutas ya trozadas y listas para comer se destacan como una alternativa fresca y nutritiva para el camino. Llevarlas en recipientes herméticos facilita el traslado de porciones individuales y ayuda a conservarlas en buen estado hasta la hora de consumirlas.

Ingredientes:

Frutas de preferencia con o sin cáscara

Modo de preparación:

Limpiar bien las frutas y quitar la cáscara en los casos que corresponda.

y quitar la en los casos que corresponda. Separarlas en envases personales con cierre y mantenerlas refrigeradas hasta el momento de partir.

con cierre y mantenerlas hasta el momento de partir. De manera opcional, agregar un chorrito de limón para preservar el color y retrasar la oxidación.

Tupper de frutas mixtas.

Este tipo de colación brinda líquidos, fibras y carbohidratos naturales, fundamentales para sostener la vitalidad y una correcta hidratación a lo largo del viaje.

Bastones de vegetales con dip de queso crema: crujiente y cremoso

Las verduras presentadas en tiras, combinadas con una salsa ligera para untar, se destacan como una alternativa fresca y vistosa. La mezcla entre el toque crujiente de los vegetales y la suavidad del dip aporta variedad y hace más tentadora la colación.

Ingredientes:

Zanahoria

Apio

Pepino

Queso crema

Limón o ciboulette

Bastones de vegetales con dip de queso crema.

Modo de preparación: