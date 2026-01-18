Recetas: cómo hacer las mejores croquetas de papa y queso

Suaves por dentro y crujientes por fuera, las croquetas de papa y queso son un deleite para el paladar. Son un bocado exquisito y versátil ya que es perfecto para compartir en cualquier ocasión. Te compartimos la mejor receta para realizar de forma simple y efectiva.

La papa y el queso fundido son buenos aliados de la cocina. Su fácil combinación y sabor asombroso tiene a varios adeptos detrás y que a menudo buscan nuevas recetas para unificarlos.

Los especialistas culinarios comentan que para que las croquetas de papa salgan firmes y con la forma deseada, el puré debe estar frío y bien seco. Se lo puede saborizar con hierbas y especias a gusto.

4 papas

100 g de manteca

2 huevos

3 yemas

Sal, pimienta y nuez moscada

1 cucharada de perejil picado

1 diente de ajo

1 taza de pan rallado

Cantidad necesaria de aceite para fritura profunda

Lo primero que hay que hacer es pelar las papas, lavarlas y cocinarlas enteras a fuego vivo 25 minutos o hasta que estén tiernas. Hacer un puré y llevarlo 2 minutos al fuego, revolviendo sin parar, para secarlo bien.

Luego, incorporar la manteca bien fría y cortada en trozos. Mezclar vigorosamente. Sobre el fuego suave, agregar un huevo y las yemas, salpimentar a gusto y condimentar con nuez moscada.

image

En el paso 3 hay que dejarlo enfriar muy bien en la heladera. Hacer esferas de puré -del tamaño de una pelotita de ping pong- con las manos enmantecadas. Después, pasarlas por un huevo batido con el perejil, el ajo, sal y pimienta. Rebozar las croquetas con el pan rallado y freírlas en abundante aceite caliente hasta que se doren parejo.

Los beneficios de consumir papa

La papa es un tubérculo con óptimas cantidades de fibras y almidón resistente, un tipo de carbohidrato que actúa como fibra en el organismo, ayudando a prolongar la saciedad, disminuyendo las ganas de comer y promoviendo la pérdida de peso.