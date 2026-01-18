Recetas: cómo hacer las mejores croquetas de papa y queso

La mejor receta para hacer croquetas de papa y queso.
Suaves por dentro y crujientes por fuera, las croquetas de papa y queso son un deleite para el paladar. Son un bocado exquisito y versátil ya que es perfecto para compartir en cualquier ocasión. Te compartimos la mejor receta para realizar de forma simple y efectiva.
La mejor receta para hacer croquetas de papa y queso
La papa y el queso fundido son buenos aliados de la cocina. Su fácil combinación y sabor asombroso tiene a varios adeptos detrás y que a menudo buscan nuevas recetas para unificarlos.
Los especialistas culinarios comentan que para que las croquetas de papa salgan firmes y con la forma deseada, el puré debe estar frío y bien seco. Se lo puede saborizar con hierbas y especias a gusto.
Ingredientes:
4 papas
100 g de manteca
2 huevos
3 yemas
Sal, pimienta y nuez moscada
1 cucharada de perejil picado
1 diente de ajo
1 taza de pan rallado
Cantidad necesaria de aceite para fritura profunda
Lo primero que hay que hacer es pelar las papas, lavarlas y cocinarlas enteras a fuego vivo 25 minutos o hasta que estén tiernas. Hacer un puré y llevarlo 2 minutos al fuego, revolviendo sin parar, para secarlo bien.
Luego, incorporar la manteca bien fría y cortada en trozos. Mezclar vigorosamente. Sobre el fuego suave, agregar un huevo y las yemas, salpimentar a gusto y condimentar con nuez moscada.
En el paso 3 hay que dejarlo enfriar muy bien en la heladera. Hacer esferas de puré -del tamaño de una pelotita de ping pong- con las manos enmantecadas. Después, pasarlas por un huevo batido con el perejil, el ajo, sal y pimienta. Rebozar las croquetas con el pan rallado y freírlas en abundante aceite caliente hasta que se doren parejo.
Los beneficios de consumir papa
La papa es un tubérculo con óptimas cantidades de fibras y almidón resistente, un tipo de carbohidrato que actúa como fibra en el organismo, ayudando a prolongar la saciedad, disminuyendo las ganas de comer y promoviendo la pérdida de peso.
Ayuda a perder peso: la papa contiene fibras y buenas cantidades de almidón resistente, nutrientes que ayudan a controlar la saciedad y reducir las ganas de comer entre las comidas, disminuyendo la ingesta de alimentos y ayudando a disminuir el peso.
Controla la presión arterial: la papa es un tubérculo rico en potasio, un mineral que ayuda a aumentar el volumen de la orina, promoviendo la eliminación del exceso de sodioen el organismo y favoreciendo el control de la presión arterial.
Mantiene la salud del intestino: la papa es rica en almidón resistente, un tipo de carbohidrato que no es absorbido por el organismo y que actúa como fibra, sirviendo de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino, ayudando en la prevención de situaciones como infección intestinal, diarrea o estreñimiento.
Ayuda a controlar la diabetes: por contener buenas cantidades de fibras y almidón resistente, la papa ayuda a disminuir la velocidad de absorción de carbohidratos, promoviendo el control de los niveles de insulina y glucosaen la sangre, siendo útil para las personas con diabetes.
Combate el insomnio: la papa contiene magnesio, vitaminas do complejo B y triptófano, nutrientes que son responsables del mantenimiento del sistema nervioso y la producción de serotonina, promoviendo el relajamiento y ayudando a combatir el insomnio.