Diputados empieza a debatir la Ley de Glaciares: cuándo será la sesión en el Congreso

Diputados: Se empieza a debatir la Ley de Glaciares.

La Cámara de Diputados se prepara para debatir la Ley de Glaciares. El tratamiento del proyecto continuará este miércoles a las 10 en una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

La semana próxima, el martes 10 de marzo, se realizarán audiencias públicas durante toda la jornada para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores. Al día siguiente, el miércoles 11, se firmarían los dictámenes .

La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión el jueves 12 de marzo . La primera en este período ordinario.

Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, impulsó el pedido de audiencia pública. Contó con el respaldo de legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas.

En el documento, los firmantes reclamaron que el Congreso habilite una instancia de debate abierto antes de avanzar con la firma del dictamen. Para justificar el pedido citaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, disposiciones de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

image

Ferraro declaró que “la modificación de un régimen de presupuestos mínimos ambientales —especialmente cuando involucra reservas estratégicas de agua— no puede avanzar sin debate técnico, transparencia institucional y respeto por el principio de no regresión ambiental”.

La solicitud fue acompañada por los diputados Nicolás Massot, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Pablo Farías y Juan Brügge.

El proyecto que modifica la Ley de Glaciares

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo ya fue aprobada por el Senado el pasado 26 de febrero, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, y ahora deberá ser tratada por la Cámara baja.

image

El proyecto redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y establece que la utilización de los recursos naturales en esas áreas quedará bajo la órbita de las provincias.

En la práctica, el nuevo esquema otorga a los gobiernos provinciales mayor capacidad para controlar y monitorear las zonas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.

Además, establece que cada jurisdicción deberá registrar las áreas glaciares y periglaciares en ese inventario sobre la base de estudios técnico-científicos.

Uno de los puntos más cuestionados por legisladores opositores y organizaciones ambientalistas está vinculado con la posibilidad de excluir determinadas áreas del inventario.

El proyecto establece que, si una zona analizada no cumple funciones hídricas relevantes, el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) podrá retirarla del registro.

Para los críticos de la iniciativa, esa exclusión podría habilitar actividades de exploración o explotación minera e hidrocarburífera en zonas que hoy están protegidas por la legislación vigente.