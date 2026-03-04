La morosidad se triplicó en 2025: "Estamos en el momento más crítico del endeudamiento"

En diálogo con Canal 4 , Blanca Juárez, contadora y especialista en economía, fue contundente al analizar la situación económica actual: “Estamos en el momento más crítico del endeudamiento” . Si bien reconoció que desde 2023 hubo una baja notoria del proceso inflacionario y que se logró ordenar las cuentas macroeconómicas, aclaró que ese equilibrio todavía no se refleja en el bolsillo de la gente.

“Se ha puesto en cero el déficit fiscal y eso ordenó las cuentas del gobierno a nivel nacional, posicionando a la Argentina en un lugar diferente a nivel internacional, pero lo que la gente reclama es que esto se traslade al consumidor final”, expresó.

Juárez explicó que en economía los efectos son residuales. “Se toman medidas y siempre queda un impacto hacia adelante. Todavía no podemos lograr que se equiparen los impactos inflacionarios con el salario”, afirmó. Y agregó: “El que más está sufriendo es la persona que vive de un salario de bolsillo y que se ha tenido que endeudar para cubrir necesidades básicas”.

image Endeudamiento en Argentina.

La especialista remarcó que el endeudamiento actual no responde a gastos extraordinarios. “Hoy la gente no se endeuda por lujo, se endeuda para alimentos y servicios. Es una situación transversal, no distingue grupo etario, nivel socioeconómico ni región del país”, sostuvo.

Según los datos difundidos, una de cada cuatro personas no puede pagar sus créditos y la morosidad se triplicó en 2025. También escaló al 9,3% en billeteras virtuales y afecta a casi cinco millones de familias argentinas.

“Están pagando los mínimos de las tarjetas o aplicando herramientas financieras para poder cubrir necesidades básicas”, explicó Juárez. En ese sentido, advirtió que “pedirle más esfuerzo a la gente de lo que ya está haciendo es muy complicado”.

Salarios, precios y formación de valor

Consultada sobre qué debería corregirse, señaló que la clave está en la recomposición salarial. “El incremento salarial siempre ha corrido por detrás de la inflación. Mientras eso no se equilibre y no se sienta la baja inflacionaria en la formación de precios, el problema va a persistir”, indicó.

También hizo referencia al debate sobre la formación de precios. “La gente se pregunta por qué si baja el dólar no bajan los precios. Es un fenómeno argentino que siempre nos ha condicionado”, afirmó.

Finalmente, diferenció a las grandes industrias de las pequeñas y medianas empresas. “Las pymes están sufriendo exactamente las mismas crisis que las familias. Se bajó el consumo, la gente cambió hábitos, recurre a segundas marcas y restringe gustos para poder abastecer lo básico”, explicó.

Para Juárez, el escenario requiere medidas estructurales y tiempo para que las variables se acomoden. “Se espera que hacia adelante esto se pueda solucionar, pero hoy la realidad es que estamos en el momento más crítico del endeudamiento”, concluyó.