6 de cada 10 familias destinan el 50% de sus ingresos a pagar deudas: consejos financieros útiles

“La gente termina recurriendo a la tarjeta de crédito para el consumo diario, y no debería ser así. Debería utilizarse para una compra importante que no podés pagar en el momento y decidís financiar, pero no para ir al súper, pagar el combustible o comprar medicamentos”, expresó en primera instancia Celeste Sánchez, periodista especializada en economía familiar y consumo.

Embed - CELESTE SÁNCHEZ-Economía familiar y consumo -6 de cada 10 familias destinan sus ingresos para deudas

Cómo salimos del "bucle" de las deudas: consejos útiles

Tal como detalló Sánchez a nuestro medio, existen algunos puntos clave a tener en cuenta, ya que hay diversas opciones que se pueden implementar para comenzar a salir, de forma paulatina, de las deudas:

1. Bajar los gastos: es fundamental implementar recortes y controlar en qué se está gastando. No se trata de eliminar por completo los consumos, sino de reducir aquello que ya no se aprovecha. Por ejemplo, suscripciones a distintas aplicaciones.

2. Analizar los gastos diarios: revisar y registrar los consumos durante un mes para luego analizar esa información. “Muchas veces gastamos en montos pequeños que parecen inofensivos, pero al sumarlos a fin de mes nos damos cuenta de que destinamos plata a cosas innecesarias”, agregó la especialista.

3. Hacer ajustes temporarios: tomar decisiones de recorte por un período limitado, con el objetivo de reorganizar y estabilizar la situación financiera.

4. Buscar la forma de generar más ingresos: ya sea negociando una mejora salarial, reduciendo la carga horaria para realizar otras actividades, o bien buscando un nuevo empleo o uno complementario.