Reforma laboral: cuáles son los principales cambios que impactan en trabajadores y empresas

En diálogo con Canal 4 , el abogado laboralista César Lera explicó cuáles son los principales cambios que introduce la Reforma Laboral que ya obtuvo media sanción y que espera su tratamiento final en el Senado. El letrado detalló modificaciones en vacaciones, jornada laboral, indemnizaciones, juicios laborales y derecho a huelga.

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con el régimen de vacaciones. Hasta ahora, los trabajadores debían tomarlas entre octubre y abril y por un mínimo de 14 días corridos para quienes tienen hasta cinco años de antigüedad.

Con la reforma, se habilita el fraccionamiento en dos períodos, con un mínimo de siete días cada uno, siempre que exista acuerdo entre el empleador y el trabajador. Además, podrán tomarse en cualquier momento del año. “Ese supuesto acuerdo cambia una regla histórica del derecho laboral”, explicó Lera.

Otro punto que genera debate es la posibilidad de ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre respetando el tope de 48 horas semanales. Esto se implementaría a través del llamado “banco de horas”, que permite compensar jornadas más largas con días libres o menos horas en otros días de la semana.

“En la práctica, habrá que ver cómo se aplica en cada empresa y qué rol cumplen los convenios colectivos”, advirtió el abogado.

Indemnizaciones: se excluyen bonos y horas extras

La reforma también modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido. Hasta ahora se tomaba como base el mejor sueldo del último año, incluyendo aguinaldo, bonos, horas extras y gratificaciones.

Con el nuevo esquema, esos ítems quedan excluidos, lo que implica una reducción del monto indemnizatorio. “Esto genera una baja directa en lo que cobra el trabajador despedido”, remarcó Lera.

Juicios laborales: pagos en cuotas y cambios en los intereses

Otro cambio importante es que las sentencias laborales ya no se pagarán en un solo desembolso. En el caso de las pymes, el pago podrá hacerse en hasta 12 cuotas; y en las grandes empresas, hasta en seis.

Además, se modifica la tasa de interés: ya no la define cada juez, sino que se aplicará un ajuste por Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. “Esto reduce el monto final que percibe el trabajador en juicios que suelen demorar años”, explicó el letrado.

Derecho a huelga y servicios mínimos

La reforma amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales. En esos sectores, se exigirá un funcionamiento del 75% durante las huelgas, y del 50% en los servicios considerados “trascendentales”.

Para Lera, este punto también tendrá fuerte discusión judicial por su impacto directo en el ejercicio del derecho a huelga.

Cuándo empiezan a regir los cambios

Según explicó el abogado, la reforma regirá hacia adelante una vez que sea aprobada definitivamente en el Senado y reglamentada. Sin embargo, anticipó que uno de los principales focos de conflicto será la indemnización en trabajadores con muchos años de antigüedad.

“Va a haber debate judicial sobre si se respetan derechos adquiridos o si se aplican los nuevos criterios. Seguramente aparecerán dos bibliotecas jurídicas”, concluyó.