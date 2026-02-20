viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 10:25
Política.

¿Quién es Florencia Carignano, la diputada que intentó demorar la sesión de la reforma laboral?

La integrante de Unión por la Patria por Santa Fe fue filmada manipulando cables; las imágenes fueron compartidas por Lilia Lemoine en redes.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria por Santa Fe.

Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria por Santa Fe.

Durante una tensa sesión en la Cámara de Diputados, en la que se debatía el proyecto de reforma laboral, Florencia Carignano, diputada de Unión por la Patria (UxP) por Santa Fe, desconectó al menos cuatro cables de los equipos situados sobre el escritorio de los taquígrafos, aparentemente con el objetivo de interrumpir el desarrollo del debate.

El hecho fue captado por la legisladora libertaria Lilia Lemoine, quien no dudó en difundir el video a través de sus redes sociales.

¿Quién es Florencia Carignano?

Florencia Carignano es una figura política argentina que actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Santa Fe, integrando el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Asumió su banca en diciembre de 2023 y tiene formación en Relaciones Internacionales.

Antes de llegar al Congreso, Carignano tuvo un rol destacado en la administración pública: fue Directora Nacional de Migraciones durante el gobierno de Alberto Fernández, cargo desde el cual estuvo al frente de la gestión de fronteras en momentos especialmente complejos como la pandemia de COVID19. También ocupó diversos cargos técnicos y de conducción en ministerios nacionales, sumando experiencia en seguridad interior y justicia.

Florencia Carignano, legisladora de Unión por la Patria por Santa Fe.

La diputada proviene de un entorno político tradicional: es hija de Raúl Carignano, un dirigente histórico del justicialismo santafesino, y ha protagonizado varios episodios polémicos en el ámbito parlamentario, convirtiéndose en una voz potente dentro de su espacio. Su intervención pública y sus cruces con legisladores de otras fuerzas la han colocado en el centro de la escena política nacional.

¿Cómo fue el episodio protagonizado por Florencia Carignano en el Congreso?

En el registro audiovisual, Lemoine le pregunta a la diputada kirchnerista con voz alterada: "Carignano, ¿qué haces, estás loca?”. Carignano, representante de Santa Fe, responde únicamente con gestos, sin mediar palabras. En la escena también aparece el diputado Agustín Rossi, quien se mantiene al fondo y no interviene en la disputa.

La diputada nacional por Unión por la Patria.

Acompañando la filmación, Lemoine publicó un breve mensaje en sus redes sociales: “ESCÁNDALO EN EL CONGRESO. La kirchnerista Carignano AGREDE A LOS TRABAJADORES DE LA HCDN para intentar frenar la sesión! ¡Esto es INACEPTABLE! Miren como se acerca haciéndose la distraída... no puede pasar inadvertido, tiene que haber sanciones.“, escribió la libertaria.

Instantes después del altercado, la diputada Victoria Tolosa Paz, también integrante de UxP, advirtió que los micrófonos habían dejado de funcionar. Su comentario motivó que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, interviniera para señalar que “hubo gente tocando los cables y fueron de su bloque”.

En otra publicación en redes, Lemoine cuestionó a Carignano por desconocer el artículo 188 del reglamento del Congreso, que establece que, si la falta es suficientemente grave, la Cámara puede, mediante votación sin debate, analizar la aplicación de las facultades previstas en el artículo 66 de la Constitución Nacional, incluida la posibilidad de expulsar a uno de sus miembros.

