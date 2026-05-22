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22 de mayo de 2026 - 17:23
País.

Crisis en Bolivia: Argentina evalúa reforzar controles en la frontera de Jujuy y Salta

El Gobierno nacional monitorea la crisis en Bolivia y no descarta reforzar la seguridad en la frontera si escala el conflicto.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Gobierno monitorea la crisis en Bolivia y no descarta reforzar la frontera

El Gobierno monitorea la crisis en Bolivia y no descarta reforzar la frontera

El Gobierno nacional monitorea la crisis política y social en Bolivia y no descarta reforzar la seguridad en la frontera con Jujuy y Salta si el conflicto escala. La situación está bajo evaluación y que cualquier definición operativa dependerá del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva.

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El Gobierno sigue de cerca la crisis en Bolivia

La Casa Rosada busca evitar que la escalada de violencia en La Paz, los bloqueos y el desabastecimiento en Bolivia tengan impacto directo en el norte argentino.

Según indicaron desde Nación, por el momento no está previsto reflotar el Plan Roca, el esquema de despliegue militar para la vigilancia de zonas de frontera. Sin embargo, el Ejecutivo sigue el escenario con cautela y reconoce que el agravamiento de la crisis boliviana puede generar consecuencias regionales.

Recorrida por la seguridad en la frontera norte
El Gobierno monitorea la crisis en Bolivia y no descarta reforzar la frontera

El Gobierno monitorea la crisis en Bolivia y no descarta reforzar la frontera

La preocupación oficial pasa por dos ejes principales: un eventual aumento de movimientos migratorios y el riesgo de mayor actividad del crimen organizado en la zona fronteriza que abarca a nuestra provincia y Salta.

Protestas, bloqueos y desabastecimiento

Bolivia atraviesa una escalada de protestas contra el presidente Rodrigo Paz, en medio de manifestaciones que exigen su renuncia. La Central Obrera Boliviana volvió a marchar contra el mandatario, mientras continúan los cortes de rutas, las largas filas para cargar combustible y las dificultades para conseguir alimentos y oxígeno medicinal en hospitales. En ese contexto también renunció el ministro de Trabajo, Edgar Morales, lo que profundizó la tensión política en el país vecino.

La posición de Argentina

La Argentina ya tuvo intervención diplomática en medio de la crisis. El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones de Evo Morales sobre un supuesto envío de asistencia militar argentina al gobierno boliviano.

Desde el Gobierno nacional aclararon que los vuelos argentinos tuvieron como objetivo trasladar alimentos y provisiones ante los bloqueos, y remarcaron que esa asistencia no implica un involucramiento operativo en la crisis interna de Bolivia.

La Paz, Bolivia.
Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

Un manifestante corre mientras los manifestantes chocan con las fuerzas del orden durante una marcha que pide la dimisión del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

La frontera norte, bajo seguimiento

La atención del Gobierno argentino está puesta en los pasos fronterizos, la circulación de personas y mercadería, y la posibilidad de que la tensión social derive en mayores necesidades de control o asistencia en el norte del país.

La definición de un eventual refuerzo fronterizo quedará en manos del Ministerio de Seguridad. En esa cartera ya existen antecedentes de operativos especiales en la frontera norte, aunque en Nación insisten en que cada medida deberá evaluarse según la evolución del conflicto y el nivel de riesgo.

Paso fronterizo Villazón - La Quiaca

Por ahora, la instrucción es monitorear la situación en tiempo real, mantener coordinación entre las áreas involucradas y dejar abierta la posibilidad de reforzar controles si la conflictividad empieza a trasladarse hacia la frontera argentina.

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