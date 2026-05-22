Cómo está la frontera Argentina - Bolivia: cotización, chalanas y clima este 22 de mayo

Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

Miles de personas cruzan diariamente la frontera entre Argentina y Bolivia por los pasos internacionales ubicados en el norte del país. Este viernes 22 de mayo, las autoridades reportaron funcionamiento normal tanto en el paso de Puerto Chalana como en el Puente Internacional que conecta Aguas Blancas con Bermejo.

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De acuerdo a la información difundida durante la jornada, el cruce por Puerto Chalana se encuentra habilitado y la actividad comercial en Bermejo se desarrolla sin inconvenientes. La misma situación se registra en Aguas Blancas, donde los comercios trabajan con normalidad.

En tanto, el Puente Internacional permanece operativo durante las 24 horas , permitiendo el tránsito constante de vecinos, trabajadores y turistas que circulan entre ambos países.

Otro de los puntos que genera atención entre quienes viajan hacia Bolivia es el estado de las rutas. Según el reporte oficial, el trayecto entre Bermejo y Tarija presenta circulación habitual y no registra interrupciones.

Por otra parte, las autoridades recomendaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, especialmente en el tramo que une Aguas Blancas con la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Paso de chalanas Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

La cotización del peso argentino y del dólar en Bermejo

Como ocurre diariamente, las casas de cambio de Bermejo también difundieron los valores de referencia para operaciones con pesos argentinos, bolivianos y dólares.

Durante este viernes, el cambio de 1000 pesos argentinos se ubicó en 6,90 bolivianos para la venta y 6,70 bolivianos para la compra.

En relación al dólar estadounidense, la cotización en pesos argentinos alcanzó los 1.470 pesos para la venta y 1.450 pesos para la compra. Mientras tanto, el dólar en moneda boliviana se comercializa a 9,95 bolivianos para la venta y 9,80 bolivianos para la compra.