viernes 22 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de mayo de 2026 - 12:44
País.

Cómo está la frontera Argentina - Bolivia: cotización, chalanas y clima este 22 de mayo

Todos los datos de la frontera entre Aguas Blancas y Bermejo para quienes realizan compras este viernes 22 de mayo.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

Lee además
Crisis en Bolivia. video
Mundo.

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy
bloqueos y tension en bolivia: como esta la situacion en la frontera con jujuy y salta video
Mundo.

Bloqueos y tensión en Bolivia: cómo está la situación en la frontera con Jujuy y Salta

De acuerdo a la información difundida durante la jornada, el cruce por Puerto Chalana se encuentra habilitado y la actividad comercial en Bermejo se desarrolla sin inconvenientes. La misma situación se registra en Aguas Blancas, donde los comercios trabajan con normalidad.

En tanto, el Puente Internacional permanece operativo durante las 24 horas, permitiendo el tránsito constante de vecinos, trabajadores y turistas que circulan entre ambos países.

Cómo se encuentra el tránsito en la zona fronteriza

Otro de los puntos que genera atención entre quienes viajan hacia Bolivia es el estado de las rutas. Según el reporte oficial, el trayecto entre Bermejo y Tarija presenta circulación habitual y no registra interrupciones.

Por otra parte, las autoridades recomendaron circular con precaución sobre la Ruta Nacional 50, especialmente en el tramo que une Aguas Blancas con la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Paso de chalanas
Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

Paso de chalanas en la frontera Argentina - Bolivia.

La cotización del peso argentino y del dólar en Bermejo

Como ocurre diariamente, las casas de cambio de Bermejo también difundieron los valores de referencia para operaciones con pesos argentinos, bolivianos y dólares.

Durante este viernes, el cambio de 1000 pesos argentinos se ubicó en 6,90 bolivianos para la venta y 6,70 bolivianos para la compra.

En relación al dólar estadounidense, la cotización en pesos argentinos alcanzó los 1.470 pesos para la venta y 1.450 pesos para la compra. Mientras tanto, el dólar en moneda boliviana se comercializa a 9,95 bolivianos para la venta y 9,80 bolivianos para la compra.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Crisis en Bolivia: suspenden viajes desde la frontera con Jujuy

Bloqueos y tensión en Bolivia: cómo está la situación en la frontera con Jujuy y Salta

Frontera: Bolivia secuestró y devolvió vehículos robados en Argentina

Argentina–Bolivia este 15 de mayo: paso habilitado y cuánto rinden $1.000 argentinos

Sigue el bloqueo del puente en la frontera entre Jujuy y Bolivia

Lo que se lee ahora
Salta tendrá vuelos directos a Río de Janeiro. video
País.

Salta tendrá vuelos directos a Río de Janeiro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Nevó en Tilcara: las increíbles imágenes de Molulo completamente blanco video
Jujuy.

Nevó en Tilcara: las increíbles imágenes de Molulo completamente blanco

Tras 119 años, restituyen al Niño del Chañi a su comunidad en Jujuy
Jujuy.

El Niño del Chañi volverá a Jujuy después de más de un siglo

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 10 años después logró reencontrarlo
Sociedad.

Viajó a Jujuy, conoció a un niño guía y 12 años después pudieron reencontrase

Los Pumas en Jujuy: cuándo juegan, dónde será y qué se sabe de los entrenamientos video
Rugby.

Los Pumas en Jujuy: cuándo juegan, dónde será y qué se sabe de los entrenamientos

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel