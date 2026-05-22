Salta tendrá vuelos directos a Río de Janeiro.

Este jueves se anunció oficialmente la nueva ruta aérea internacional Salta - Río de Janeiro , una conexión aérea que refuerza el posicionamiento de la provincia de Salta como centro de distribución aérea en el norte argentino . La ministra de Turismo y Deportes , Manuela Arancibia , señaló la relevancia del nuevo servicio aére0.

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Este será operado por la aerolínea GOL : “Estamos sumamente felices con esta posibilidad que tiene Salta de negociar las rutas aéreas internacionales”.

La nueva conexión operará desde el 17 de diciembre y tendrá dos frecuencias semanales. Los vuelos partirán desde Salta los lunes y viernes a las 2.30, con llegada prevista a la ciudad brasileña a las 6. En tanto, los servicios desde Río de Janeiro despegarán los jueves y domingos a las 21.45 y aterrizarán en territorio salteño a la 1.30.

El vuelo Salta - Río de Janeiro potenciará el turismo internacional

Esta nueva conexión aérea permitirá potenciar el turismo receptivo internacional proveniente de Brasil y ampliar las oportunidades de desarrollo económico para la provincia.

La ministra destacó que el turismo receptivo proveniente de Brasil ocupa actualmente el primer lugar en el ranking de visitantes internacionales que llegan a la provincia, con un registro que el año pasado alcanzó los 89.000 turistas brasileños en Salta. En ese sentido, afirmó: “Eso demuestra que es un mercado emergente muy importante para desarrollar y por eso hoy estamos anunciando este nuevo vuelo internacional que lo hemos trabajado muchísimo”.

La nueva ruta internacional, que comenzará a operar el 17 de diciembre, se incorpora al conjunto de conexiones aéreas internacionales ya existentes desde Salta. En ese marco, la funcionaria comentó: “Hablando recién con el gerente de GOL, viendo la posibilidad de conectar Salta–Río de Janeiro, Río de Janeiro–París, que también el mercado francés es muy importante para Salta”.

La ministra de Turismo y Deporte, Manuela Arancibia.

Expresó su expectativa de que las agencias de viajes acompañen la comercialización de los pasajes aéreos, aunque también será posible adquirir los vuelos directamente a través de la plataforma digital de la aerolínea.

El gobernador Gustavo Sáenz calificó la inauguración de esta conexión como un hecho “histórico para Salta”, al remarcar que por primera vez la provincia contará con un vuelo directo internacional de estas características, que se suma al resto de las rutas aéreas internacionales ya disponibles.

Vuelo Salta-Río de Janeiro.

La conexión con Río de Janeiro no solo amplía la proyección internacional de la provincia, sino que también abre nuevas oportunidades para el sector turístico, con un impacto positivo en el empleo local, hotelería, gastronomía, guías turísticos y otros rubros vinculados a la actividad.

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Lo que se viene

Los próximos eventos turísticos y culturales, en el marco de un fin de semana largo, ofrecerán a salteños y visitantes una amplia agenda de actividades para todos los gustos. Habrá desde la presencia del TC2000, para los fanáticos del automovilismo, pasando por la Peña de Los Nocheros, hasta ferias gastronómicas distribuidas en distintos puntos de la provincia.