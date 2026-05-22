SEF de ANSES: montos y cómo solicitar el subsidio de gas

El Subsidio Energético Focalizado (ex Programa Hogar) es una ayuda económica del Estado nacional que otorga ANSES a familias en situación de vulnerabilidad. En esta nota encontrás la información vigente sobre montos, fechas de pago, requisitos y cómo tramitarlo.

El Subsidio Energético Focalizado (ex Programa Hogar) es una asistencia económica impulsada por el Gobierno nacional para ayudar a familias sin acceso a la red de gas natural. El beneficio, administrado por la ANSES junto a la Secretaría de Energía, busca aliviar el costo de las garrafas en hogares de menores ingresos.

Durante años, el subsidio funcionó mediante depósitos mensuales acreditados en cuentas bancarias de los beneficiarios. Sin embargo, a comienzos de 2026 el esquema cambió tras una reestructuración del sistema de subsidios energéticos.

Con la nueva modalidad, el aporte estatal dejó de entregarse por transferencia y pasó a aplicarse como un descuento automático al momento de comprar la garrafa, lo que modificó la forma de acceso al beneficio en todo el país.

Requisitos para acceder

Para acceder al beneficio, las familias deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el Gobierno nacional.

Los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

Ningún integrante del hogar debe tener conexión activa a la red de gas natural.

Ninguna persona del grupo familiar puede figurar como titular de un medidor de gas.

El beneficiario no debe estar adherido ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Quienes ya están inscriptos en el ex Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no tienen que volver a hacer el trámite.

Si sos usuario de garrafas o beneficiario del ex Programa Hogar, tenés que inscribirte para recibir el subsidio en el nuevo esquema. Para hacerlo tenés que ingresar a la web de ANSES.

Si vivís en una serie de localidades y recibías la Tarifa Social de Gas, también tenés que anotarte en el registro. Verificá la lista de ciudades en el siguiente ENLACE.

SEF ANSES montos fechas (1) SEF ANSES: montos, fechas y cómo solicitarlo.

Montos y fechas de cobro en mayo 2026

El esquema de asistencia para la compra de garrafas cambió durante 2026 y dejó atrás el sistema tradicional de pagos mensuales administrados por la ANSES. A partir de la nueva modalidad, el subsidio se aplica directamente en la compra de cada garrafa de 10 kilos. De esta manera, no hay una fecha exacta de cobro.

La Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó un nuevo mecanismo de ayuda focalizada que reemplaza el antiguo sistema de montos fijos depositados en cuentas bancarias.

Con este cambio, el beneficio ya no llega mediante una acreditación mensual, sino que funciona como un reintegro automático vinculado a cada operación de compra.

Para acceder al descuento, los usuarios deben realizar el pago a través de canales digitales habilitados, ya que el nuevo esquema exige que la operación quede registrada de manera electrónica para aplicar el reintegro inmediato, que ronda los $10.000 por garrafa.

Los medios de pago habilitados son:

Billetera BNA+ (Banco Nación) .

. Plataforma MODO (incluyendo todas las entidades bancarias adheridas).

Cuando el usuario realiza el pago mediante QR o transferencia desde las aplicaciones habilitadas, el sistema identifica automáticamente si la persona se encuentra registrada en el ReSEF y aplica el reintegro de manera inmediata. Con este mecanismo, el subsidio pasa a dirigirse directamente al beneficiario y no al valor general de la garrafa.

Cómo solicitar o hacer consultas

Las personas que necesiten consultar el estado de su trámite o solicitar una revisión pueden hacerlo a través del sitio oficial de subsidios de la ANSES.

Para realizar gestiones o consultas, se recomienda contar con la siguiente documentación e información:

Número de medidor y número de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS que figura en las facturas de luz y gas.

Último ejemplar vigente del DNI.

Número de CUIL de cada integrante del grupo familiar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico de uso habitual.

Además, quienes tengan dudas vinculadas a la segmentación de subsidios de energía eléctrica y gas pueden comunicarse de 8 a 20 al 0800-222-7376 o ingresar a los canales oficiales habilitados para atención y consultas.

SEF ANSES SEF ANSES.

Preguntas frecuentes

¿Quiénes no están alcanzados?

Hogares donde alguno de sus integrantes tenga al menos un automóvil con hasta tres años de antigüedad. Esta condición no se aplica si en el grupo familiar existe una persona titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Hogares cuyos integrantes posean en conjunto tres o más propiedades.

Hogares en los que algún integrante sea titular de una embarcación de lujo.

Hogares donde al menos una persona posea una aeronave.

Hogares en los que alguno de sus integrantes registre participación en activos societarios.

¿Qué pasa con los hogares con gas en red?

Los usuarios alcanzados por el esquema de subsidios recibirán descuentos sobre un consumo determinado como base para cada servicio.

En el caso de la energía eléctrica, los hogares beneficiarios accederán a una reducción del 50% durante todo el año. Además, en las regiones consideradas cálidas o muy cálidas, el nivel de consumo subsidiado variará según cada mes.

Para el servicio de gas por red, el subsidio del 50% se concentrará en los períodos de mayor utilización, mientras que en los meses de menor demanda no habrá bonificación.

De manera excepcional y únicamente durante 2026, el Gobierno también incorporó una reducción adicional del 25% en enero tanto para luz como para gas. Ese beneficio disminuirá de forma progresiva hasta finalizar por completo en diciembre del mismo año.

¿Qué pasa con el gas en garrafa?

El nuevo esquema de asistencia apunta a hogares vulnerables que utilizan gas envasado y busca garantizar un acceso más directo y segmentado al subsidio para la compra de garrafas.

Las personas interesadas deben registrarse en el ReSEF para acceder al beneficio, que contempla una bonificación mensual de $9.593 por cada garrafa. Durante la temporada invernal, el sistema cubrirá hasta dos garrafas por mes, mientras que en los meses de verano alcanzará una unidad mensual.

El mecanismo de compra funcionará exclusivamente mediante las billeteras virtuales BNA+ y MODO, además de los bancos adheridos a esa plataforma de pagos. A través de este sistema, el descuento se aplica automáticamente al momento de realizar la operación.

Por otro lado, quienes formaban parte del antiguo Programa Hogar y todavía no realizaron la inscripción al nuevo régimen podrán completar el trámite mediante el ReSEF o desde la aplicación Mi Argentina.

La inscripción permanece abierta sin fecha límite, aunque las personas que aún no estén registradas no podrán acceder al subsidio vigente para la compra de garrafas.