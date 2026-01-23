Ex Programa Hogar: quiénes deben inscribirse para mantener el subsidio de garrafa y luz en 2026

Con el inicio de 2026, el esquema de asistencia estatal a los servicios de energía registró cambios profundos. El Gobierno puso en marcha el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que redefinió el acceso a los subsidios de luz, gas y garrafa , y dejó sin vigencia al Programa Hogar tal como se conocía hasta ahora.

El nuevo modelo establece un criterio de focalización más estricto y apunta a que la ayuda llegue solo a los hogares de menores ingresos. En este marco, la inscripción se volvió obligatoria para determinados grupos, incluso para personas que ya recibían subsidios de forma regular.

Uno de los cambios centrales impacta sobre quienes accedían al subsidio de la garrafa a través del ex Programa Hogar , que ahora queda integrado al nuevo esquema energético.

El subsidio destinado a la compra de garrafas ya no funciona bajo el formato anterior. A partir de 2026, el beneficio se canaliza dentro del SEF, lo que obliga a los antiguos beneficiarios a realizar una nueva inscripción.

Quienes no completen el registro corren el riesgo de perder el descuento, ya que el traspaso al nuevo sistema no resulta automático. El Estado definió que la ayuda se otorgue de manera focalizada y vinculada a la situación económica actual de cada hogar.

Además, el pago del subsidio se instrumenta de forma preferente a través de billeteras digitales u otros medios electrónicos, lo que marca un cambio operativo respecto a años anteriores.

El nuevo criterio de ingresos para acceder al subsidio

El acceso a los subsidios de luz y gas quedó atado a la Canasta Básica Total. Solo mantienen el beneficio los hogares cuyos ingresos mensuales netos no superan el equivalente a tres canastas básicas.

Según los valores vigentes, ese umbral se ubica por encima de los 3,7 millones de pesos. Los hogares que superan ese límite quedan excluidos del esquema, sin distinción por consumo.

Este criterio se aplica tanto para el servicio de electricidad como para el gas y la asistencia vinculada a la garrafa en zonas sin red domiciliaria.

Quiénes deben inscribirse de manera obligatoria

La Secretaría de Energía definió tres grupos que deben completar el trámite para no perder los subsidios. El primero corresponde a los beneficiarios del ex Programa Hogar, que deben registrarse nuevamente en el sistema.

El segundo grupo incluye a usuarios que residen en localidades con Tarifa Social de Gas, pero que no cuentan con conexión a la red domiciliaria. En estos casos, la inscripción no se realiza de forma automática y requiere la carga de datos en la plataforma oficial.

El tercer grupo está integrado por usuarios de luz y gas con ingresos bajos o medios que nunca se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Aunque quienes ya figuraban en los niveles 2 y 3 migran al nuevo sistema, el Gobierno recomienda revisar y actualizar la información declarada.

Cómo realizar la inscripción al Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados

La inscripción al SEF se realiza de manera online a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios. Allí se debe acceder a la opción “Inscribite al ReSEF ” y completar una declaración jurada.

El formulario solicita datos personales, información de contacto y la selección del beneficio correspondiente. En el caso del ex Programa Hogar, se debe completar el apartado específico vinculado a la garrafa.

El trámite requiere contar con DNI vigente, CUIL de los integrantes del hogar y facturas de luz y gas, donde figuran el número de medidor y el NIS, ya que el subsidio se asigna al punto de consumo.

Controles y condiciones del nuevo esquema

Además del nivel de ingresos, el Estado controla la tenencia de bienes considerados de alto valor, como vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves.

Estos criterios forman parte del nuevo sistema de verificación y pueden derivar en la exclusión inmediata del beneficio. El objetivo del esquema es dirigir la asistencia a los hogares que cumplen con todos los requisitos socioeconómicos definidos.