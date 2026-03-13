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13 de marzo de 2026 - 17:23
Pais.

Luis Caputo aseguró que la inflación podría perforar el 1% mensual en 2026

El ministro de Economía sostuvo que la desaceleración de precios continuará durante el año y estimó que la inflación mensual podría bajar del 1% en el segundo semestre.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El ministro de economía habló de la inflación tras salir el IPC.

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“Es muy difícil predecir exactamente cuándo en los índices, pero es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, afirmó el funcionario al referirse a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), atribuyendo el rebote de la inflación al ruido político.

Según explicó, el proceso de desaceleración de precios responde al programa económico del Gobierno, basado en equilibrio fiscal, menor emisión monetaria y recomposición del balance del Banco Central.

Dentro del indicador, la inflación núcleo (que excluye precios regulados y estacionales) marcó 3,1%, mientras que los precios regulados aumentaron 4,3%.

A pesar de estos niveles, el ministro aseguró que el Gobierno espera que la inflación continúe desacelerándose durante los próximos meses.

La meta oficial para el segundo semestre

Desde el Ejecutivo sostienen que la baja de la inflación será más notoria durante la segunda mitad del año. Tanto el presidente Javier Milei como Caputo mencionaron en varias oportunidades que el índice podría perforar el 1% mensual alrededor de agosto o en los meses siguientes.

Según el titular de Economía, si se mantiene el actual esquema fiscal y monetario, la inflación seguirá descendiendo gradualmente y se acercará a niveles más bajos hacia fines de 2026.

Además bancó a Manuel Adorni tras las polémicas

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