jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 17:49
Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril tras el dato de inflación de febrero

El IPC de febrero fue del 2,9% y ese porcentaje se aplicará a los haberes que paga la ANSES. Así quedarán los nuevos montos en jubilaciones y asignaciones.

Por  Judith Girón
Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril 

Desde la modificación del sistema de movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, las prestaciones se ajustan todos los meses en base a la inflación registrada dos meses antes, con el objetivo de reducir el retraso entre los ingresos y el aumento de precios.

Montos actualizados desde abril (Anses):

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19

PUAM con bono: $378.314,27

Pensiones no contributivas: $266.170,81

Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

Pensión Madre de 7 hijos: $380.312,63

Pensión Madre de 7 hijos con bono: $454.359,00

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44

AUH con discapacidad: $444.946,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril tras el dato de inflación de febrero

Anses: el cronograma de pagos de abril será confirmado en los próximos días

Como es habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen comenzar a abonarse durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se acredita en la tercera.

