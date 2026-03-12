Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril tras el dato de inflación de febrero

Desde la modificación del sistema de movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, las prestaciones se ajustan todos los meses en base a la inflación registrada dos meses antes, con el objetivo de reducir el retraso entre los ingresos y el aumento de precios.
Montos actualizados desde abril (Anses):
Jubilación mínima: $380.286,25
Jubilación mínima con bono: $450.286,25
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19
PUAM con bono: $378.314,27
Pensiones no contributivas: $266.170,81
Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
Pensión Madre de 7 hijos: $380.312,63
Pensión Madre de 7 hijos con bono: $454.359,00
Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44
AUH con discapacidad: $444.946,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03
Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24
Anses: el cronograma de pagos de abril será confirmado en los próximos días
Como es habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen comenzar a abonarse durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se acredita en la tercera.