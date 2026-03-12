Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril

El último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos definió el aumento que recibirán jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en abril. El organismo informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero fue del 2,9%, porcentaje que se utilizará para actualizar los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Desde la modificación del sistema de movilidad previsional establecida por el Decreto 274/2024, las prestaciones se ajustan todos los meses en base a la inflación registrada dos meses antes, con el objetivo de reducir el retraso entre los ingresos y el aumento de precios.

Montos actualizados desde abril (Anses): Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19 PUAM con bono: $378.314,27 Pensiones no contributivas: $266.170,81 Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48 Pensión Madre de 7 hijos: $380.312,63 Pensión Madre de 7 hijos con bono: $454.359,00 Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44 AUH con discapacidad: $444.946,22 Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03 Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24 jubilados (2) Jubilaciones: cuánto aumentarán en abril tras el dato de inflación de febrero Anses: el cronograma de pagos de abril será confirmado en los próximos días Como es habitual, el cronograma de pagos se organizará según la terminación del DNI de los beneficiarios. Las jubilaciones y pensiones mínimas suelen comenzar a abonarse durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de los haberes se acredita en la tercera.

