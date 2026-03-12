jueves 12 de marzo de 2026

12 de marzo de 2026 - 17:14
Turismo.

Entre ríos: el pueblo que combina historia y tradiciones únicas para conocer en familia

Esta localidad entrerriana combina paisajes junto al agua con propuestas ligadas a su historia y tradiciones, convirtiéndose en una escapada ideal.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo conserva rastros de su época dorada como centro frigorífico.

En la provincia de Entre Ríos, a la vera del río Uruguay, un pequeño pueblo está ganando popularidad entre los turistas que visitan la región norte de Argentina. Se trata de Liebig, un encantador destino que combina un rico pasado industrial con un entorno natural de gran belleza. Agenda este lugar para tus próximas escapadas en familia.

Esta localidad, cuyo nombre rinde homenaje al químico alemán Justus Barón Von Liebig, surgió a partir del descubrimiento del método para conservar el extracto de carne, que marcó el inicio de su historia económica y cultural.

El pueblo conserva rastros de su época dorada como centro frigorífico.

La localidad todavía guarda vestigios de su época de esplendor como centro frigorífico, destacándose el icónico Paseo de La Manga, una vía histórica que en su momento marcaba la separación entre los trabajadores y la dirección de la planta.

Su tradición industrial le otorgó el sobrenombre de la “Gran Cocina del Mundo”, en reconocimiento a su papel fundamental en el suministro de alimentos durante la Primera Guerra Mundial.

El pueblo cuenta con una amplia variedad de puntos de interés, que van desde la iglesia del Sagrado Corazón, situada frente a la Plaza San Martín, hasta el majestuoso monumento Corned Beef.

Liebig se encuentra en la provincia de Entre Ríos, Argentina, sobre las costas del río Uruguay.

Sus orillas sobre el río Uruguay ofrecen espacios ideales para relajarse y disfrutar del paisaje, mientras que el histórico frigorífico, actualmente transformado en museo, permite a los visitantes sumergirse en la rica trayectoria y el pasado industrial de la localidad.

Dónde queda Liebig

En la provincia de Entre Ríos, a la orilla del río Uruguay, se encuentra el atractivo pueblo de Liebig. Esta localidad combina un pasado industrial significativo con paisajes naturales de gran atractivo, ofreciendo una experiencia singular para quienes disfrutan del turismo histórico y de la contemplación de la naturaleza en un mismo viaje.

Cómo es Pueblo Liebig, el caribe de Entre Ríos con menos de 1000 habitantes.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Liebig?

Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades, algunas de las más interesantes, que se pueden disfrutar en familia, son:

  • Pasear por el emblemático Paseo de La Manga y descubrir la relevancia que tuvo en la organización social del pueblo.
  • Acercarse a la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada frente a la Plaza San Martín, y apreciar su arquitectura y entorno.
  • Observar de cerca el monumento Corned Beef, testigo del período de máximo esplendor económico de la localidad.
  • Recorrer el museo local, que narra la historia y evolución de Liebig a lo largo del tiempo.
Pueblo Liebig, un rincón entrerriano.
  • Explorar en el barrio de los chalets la colección de mariposas más extensa de Argentina.
  • Tomar parte en recorridos guiados por el antiguo Frigorífico Pueblo Liebig, conociendo su relevancia histórica.
  • Disfrutar del paisaje y la tranquilidad de las playas a la orilla del río Uruguay.
  • Admirar la singular arquitectura del barrio histórico y sus construcciones tradicionales.
  • Sumergirse en la historia de la industria cárnica argentina y su impacto en la región.
  • Relajarse junto a las aguas del río y aprovechar la oportunidad de realizar actividades recreativas acuáticas.

Cómo llegar a Liebig

Existen distintas maneras de llegar a Liebig partiendo desde Buenos Aires. En coche, se puede recorrer la Ruta Nacional 14 hasta la ciudad de Colón, y desde allí continuar por la Ruta Provincial 26, que conduce directamente al pueblo. El trayecto en vehículo particular suele durar alrededor de cinco horas.

Otra opción es viajar en micro desde la terminal de Retiro hasta Colón, para luego tomar un transporte local que llegue hasta Liebig. También es posible volar hasta el Aeropuerto de Concordia, ubicado a unos 130 kilómetros, y completar el recorrido final en auto o colectivo.

