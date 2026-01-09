Así es el pueblo del norte argentino para disfrutar cultura y sabores en familia

Al planear escapadas turísticas por Argentina, Simoca , reconocida como la “Capital Nacional del Sulky” , se destaca como uno de los rincones más valiosos y poco explorados del Circuito Sur de Tucumán . El encanto de este pueblo radica en la fusión de tradiciones ancestrales , sabores locales y un rico patrimonio cultural que se percibe en cada destino del norte .

Turismo. Un pueblo lleno de naturaleza: así es la laguna escondida del norte argentino que deslumbra

Turismo. Así es el pueblo catamarqueño entre naturaleza y vida rural ideal para tus escapadas de enero

El nombre de la localidad proviene del término quechua “Shimukay” , que se interpreta como “lugar de gente serena y silenciosa” o “espacio de paz y tranquilidad” . Esta herencia refleja fielmente la esencia de la vida rural tucumana , conservando prácticas y costumbres que han pasado de generación en generación.

Uno de los mayores encantos de la zona es la renombrada Feria de los sábados , un evento cultural de alcance internacional que congrega a centenares de artesanos y productores locales . Allí se pueden encontrar desde empanadas típicas de Tucumán , locro , tamales tradicionales y dulces caseros , hasta el famoso “pastel de novia” , símbolo gastronómico de la región.

Cada semana esta feria se convierte en un punto de encuentro imperdible, y adquiere un protagonismo especial en julio , durante la celebración de la Fiesta Nacional de la Feria . Este encantador destino del norte de Argentina combina la oferta culinaria con un patrimonio cultural auténtico y la serenidad propia de una localidad que conserva sus tradiciones.

En Simoca, quienes la visitan pueden vivir vivencias únicas: pasear por los ranchos tradicionales donde se desarrolla la feria, sumarse a los festivales folclóricos que animan la comunidad, disfrutar de los desfiles de gauchos en sus característicos sulkys, o recorrer la plaza central y admirar la histórica Iglesia de La Merced.

El pueblo desconocido para comer empanadas, locro y dulces.

Escapadas: ¿Dónde queda Simoca?

Simoca está situada en el centro-sur de Tucumán, en la región noroeste del país, a apenas 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia. Este pueblo pintoresco, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 157, integra de manera destacada el reconocido Circuito Sur tucumano, un itinerario turístico que une localidades llenas de historia, tradiciones y encanto local.

Su ubicación estratégica hace de Simoca un destino imperdible para quienes recorren el sur tucumano, brindando un respiro de autenticidad y raíces tradicionales en un territorio famoso por sus paisajes imponentes y su profundo legado cultural.

Simoca se encuentra ubicada en el corazón del sur de la provincia de Tucumán.

Actividades y experiencias en Simoca

El abanico de vivencias que propone Simoca es amplio y está profundamente ligado a las costumbres del norte argentino:

Recorrer la icónica Feria de los sábados , un auténtico patrimonio cultural donde se exhiben y venden productos típicos de la región.

, un auténtico patrimonio cultural donde se exhiben y venden productos típicos de la región. Saborear la cocina local , con especial atención a clásicos como las empanadas tucumanas , el locro tradicional , los tamales caseros y el reconocido “pastel de novia” .

, con especial atención a clásicos como las , el , los y el reconocido . Tomar parte en la Fiesta Nacional de la Feria durante los sábados de julio, disfrutando de coloridos desfiles de gauchos y presentaciones folclóricas.

durante los sábados de julio, disfrutando de y presentaciones folclóricas. Vivir la Fiesta Nacional del Sulky en noviembre, un encuentro singular que celebra este histórico medio de transporte.

en noviembre, un encuentro singular que celebra este histórico medio de transporte. Disfrutar de un paseo en sulky por las calles del pueblo, conectando con el ritmo tranquilo y auténtico de la vida local.

La Feria de Simoca.

Pasear por la plaza central y conocer la antigua Iglesia La Merced , símbolos arquitectónicos que reflejan la historia de Simoca.

y conocer la , símbolos arquitectónicos que reflejan la historia de Simoca. Adquirir artesanías locales , miel de caña y otros productos típicos directamente de quienes los elaboran.

, y otros productos típicos directamente de quienes los elaboran. Degustar los rosquetes y las empanadillas , dulces tradicionales que forman parte de la repostería típica de la región .

y las , dulces tradicionales que forman parte de la . Sumergirse en la atmósfera tranquila y acogedora del pueblo, que le da vida al significado de su nombre quechua, “Shimukay”.

Cómo llegar a Simoca

Para desplazarse hasta Simoca desde cualquier región de Argentina, lo más frecuente es iniciar el viaje en San Miguel de Tucumán, la capital de la provincia, que dispone de un aeropuerto con conexiones regulares desde Buenos Aires y otras ciudades destacadas del país. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 157 en dirección sur, recorriendo alrededor de 60 kilómetros hasta arribar a este atractivo pueblo tucumano.

Embed

El desplazamiento hasta Simoca se puede hacer con vehículo propio o utilizando transporte colectivo, ya que existen ómnibus frecuentes que unen San Miguel de Tucumán con esta localidad y con otros puntos del Circuito Sur. En auto, el recorrido desde la capital provincial demanda alrededor de 50 minutos.