Escapadas: el pueblo rumbo a la Cordillera que invita a descubrirlo y disfrutar en familia

Hoy, Tucunuco , ubicado en el departamento de Jáchal en San Juan , se presenta como un pueblo abandonado , que mantiene viva la memoria de un proyecto agrícola que quedó inconcluso hace casi cincuenta años. A pesar de su desuso, el lugar se perfila como un potencial atractivo turístico dentro de Argentina, y muchos ya lo agendan entre sus escapadas.

Lo que se inició en 1975 como un proyecto estatal destinado a colonizar y cultivar la tierra se vio interrumpido de manera repentina tras el golpe militar de 1976 .

Hoy, apenas sobreviven restos de construcciones , memorias y la impronta de las dieciséis familias que buscaron construir un porvenir en el árido paisaje de San Juan , transformando Tucunuco en un lugar singular para quienes exploran el turismo histórico en Argentina.

Este sitio se integra a un recorrido turístico histórico poco habitual , pensado para quienes desean explorar lugares cargados de memoria y relatos fascinantes .

Entre los elementos más llamativos se encuentran los cimientos de una iglesia de piedra, testigo del estilo arquitectónico de su época, y el antiguo piletón ferroviario, vestigio de los esfuerzos por enlazar esta región aislada con el resto del país. Las estructuras inconclusas y los muros que desafían el paso de los años crean una ambientación singular, con un aire casi sacado de una película.

Actualmente, la quietud lo envuelve todo, transformando el entorno árido en una experiencia distinta para quienes buscan escapadas alejadas del turismo convencional.

Cada paseo permite adentrarse en la historia de un proyecto interrumpido, mientras el paisaje sobrio de Tucunuco revela los obstáculos y sacrificios de las familias que intentaron levantar un futuro en este rincón del norte de Argentina.

Dónde queda Tucunuco

Situado dentro del departamento de Jáchal, Tucunuco se localiza a lo largo del famoso recorrido de la Ruta Nacional 40, a aproximadamente 50 kilómetros de San José de Jáchal. Su ubicación lo transforma en una parada única dentro de uno de los trayectos turísticos más reconocidos y destacados de Argentina.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Tucunuco?

La travesía por Tucunuco propone adentrarse entre ruinas que relatan un pasado detenido. Quienes visitan el lugar pueden recorrer los restos de la antigua iglesia de piedra, emblema de la comunidad que habitó la zona, y apreciar la arquitectura que conserva rasgos originales pese al desgaste del tiempo.

Asimismo, es posible observar restos de la infraestructura ferroviaria, como el histórico piletón que formaba parte de los proyectos de desarrollo del poblado. Estas construcciones ofrecen una mirada sobre la relevancia de Tucunuco en la conectividad regional y su influencia en la vida cotidiana de quienes vivieron allí.

Para los aficionados a la fotografía y quienes valoran la conexión con paisajes naturales, el ambiente desértico y aislado brinda panoramas singulares e inolvidables.

Recorrer las edificaciones inacabadas y detenerse a imaginar la vida de las dieciséis familias fundadoras transforma a Tucunuco en un lugar atractivo para parejas, familias y viajeros interesados en el turismo histórico, que buscan experiencias distintas y cargadas de contenido emocional.

Cómo llegar a Tucunuco

Partiendo desde Buenos Aires, llegar a Tucunuco implica recorrer cerca de 1.200 kilómetros siguiendo la Ruta Nacional 40, atravesando varias provincias hasta alcanzar el departamento de Jáchal, en San Juan. Desde ese punto, se deben transitar unos 50 kilómetros adicionales por caminos rurales hasta arribar al antiguo asentamiento.

Como Tucunuco carece de servicios básicos y comercios, es imprescindible llevar agua, provisiones y todo lo necesario para la visita. Se aconseja planificar el trayecto para hacerlo durante el día y así aprovechar al máximo la experiencia en este sitio histórico y singular.