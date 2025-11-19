El pueblo del norte de Argentina que deslumbra a todos con su belleza natural

Este rincón poco conocido de San Luis deja impactados a sus visitantes por su imponente belleza.

Existen destinos en Argentina que regalan paisajes singulares , imperdibles para quienes decidan explorar estas regiones. Diversos rincones sorprenden a los viajeros con postales memorables , gracias a su belleza natural intacta . El norte argentino destaca por su diversidad de opciones turísticas, las cuales son elegidas por miles de turistas para sus escapadas.

En medio de rutas de ripio y montañas , este sector de San Luis cautiva a cada visitante . La combinación de múltiples actividades y un entorno de calma lo transforma en una opción ideal para quienes se animen a descubrirlo.

El Salto del Chispiadero se localiza en el paraje Las Chacras , perteneciente al departamento de San Martín , a aproximadamente 170 kilómetros de la capital de San Luis .

Se emplaza sobre una meseta elevada , rodeada de cerros y vegetación nativa . La cascada , con una caída cercana a 30 metros , desemboca en una poza natural de aguas transparentes , consolidándose como una de las más espectaculares de la zona .

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Salto del Chispiadero?

El principal atractivo de la excursión es el sendero que desciende hasta la cascada, un recorrido de aproximadamente tres kilómetros que conduce directamente a la base del salto. El acceso incluye los últimos 15 o 20 kilómetros por caminos de ripio, por lo que se aconseja contar con un vehículo alto; el tramo final se completa caminando, atravesando zonas con pendientes pronunciadas.

En el lugar es posible bañarse en la poza natural de fondo rocoso, aunque el agua suele ser fría. También es común seguir el curso del arroyo río arriba para explorar pequeñas cascadas secundarias y áreas cubiertas de musgo, ideales para descansar y contemplar el entorno natural.

Entre las opciones de entretenimiento se encuentran la observación de aves, la captura de imágenes de los paisajes montañosos y recorridos en vehículos 4x4 o acompañados por guías de la zona. Numerosos turistas aprovechan el día para unir la caminata con un almuerzo al aire libre junto al arroyo, regresando al caer la tarde.

Cómo ir hasta Salto del Chispiadero

Para arribar desde la ciudad de San Luis, hay que seguir por la Ruta Nacional 146 hacia el norte hasta el empalme con la Ruta Provincial 20, en dirección al paraje Las Chacras. Desde ese punto, el camino continúa por ripio durante aproximadamente 15 kilómetros hasta alcanzar el inicio del sendero.

Dónde se ubica Salto del Chispiadero.

Se sugiere utilizar un vehículo con buena altura o una camioneta, sobre todo en épocas de lluvia, cuando el terreno puede volverse resbaladizo. El tramo final se realiza a pie, por lo que es recomendable llevar calzado cómodo y agua, ya que no existen puntos de abastecimiento cercanos.