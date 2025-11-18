El pueblo del norte con meteoritos diseminados de hace 4000 años que cautiva a los turistas

El pueblo ideal para los amantes de la ciencia ubicado en Chaco.

Si estás planificando tu próximo viaje dentro de Argentina, hay un pueblo lleno de historia en la provincia de Chaco , que atrapa la atención de los amantes del cosmos y la ciencia . Campo del Cielo es una zona donde se concentran restos de meteoritos , un lugar singular que guarda múltiples historias y descubrimientos . Ideal para tus próximas escapadas.

Campo del Cielo constituye una amplia zona situada en el sur de la provincia de Chaco , en Argentina , precisamente en la región limítrofe que une Chaco , Santiago del Estero y el noroeste extremo de Santa Fe .

Su denominación se debe a la caída de meteoritos que tuvo lugar hace aproximadamente 4.000 años , en pleno Holoceno medio , y se encuentra a unos 320 kilómetros de Resistencia , la capital de Chaco .

Aunque a primera vista, por su tamaño reducido y limitado espacio urbano , pueda parecer un destino poco llamativo, Campo del Cielo sorprende con uno de los museos más destacados de Argentina . Esta localidad se distingue por los meteoritos que cayeron y se dispersaron hace alrededor de 4.000 años .

Campo de Cielo alberga uno de los museos más interesantes de la Argentina.

A unos 15 kilómetros de Gancedo, la reserva de Campo del Cielo alberga el Parque Científico y Educativo Piguen N´onaxá, un museo al aire libre que combina un centro de interpretación con recorridos guiados. Allí, los turistas pueden descubrir los fenómenos astronómicos ocurridos en la región y conocer la cosmovisión de los pueblos originarios que habitaron estas tierras.

Aunque en la actualidad se han identificado cerca de cincuenta zonas de caída de meteoritos en todo el mundo, Campo del Cielo sobresale por ser el sitio donde se ha recuperado el mayor volumen de fragmentos de sideritos (meteoritos de composición metálica) registrado hasta ahora a nivel global.

Cómo llegar a Campo del Cielo

Para trasladarse desde Resistencia hasta Gancedo, se recorren unos 342 km utilizando la RN 16, RP 4, RP 6 y RN 89, y luego se continúa 15 km por un camino de ripio. También existe la opción de realizar el trayecto mediante una excursión organizada por agencias de viajes.

Si se parte desde Buenos Aires, el recorrido implica tomar la RN 9, RP 4, RP 91S y RN 95 hasta llegar a 2 de Abril, continuar hacia 12 de Octubre, y acceder al destino por la tercera entrada a la derecha. En total, son aproximadamente 1055 km, lo que equivale a unas 12 horas de viaje.