El pueblo que ofrece un festival, vinos y licores que hacen de tus escapadas una fiesta

San Antonio emerge como un tesoro colonial poco conocido en el sur jujeño y se posiciona como una parada imperdible para quienes recorren la Argentina. A solo 30 kilómetros de la capital provincial, este pueblo conserva casi sin alteraciones la herencia arquitectónica y cultural de la colonia. Agenda este destino para tus próximas escapadas.

En su casco histórico , cada calle y cada construcción evocan episodios que ayudaron a moldear la identidad del norte del país. El encanto de esta pequeña localidad radica en cómo integra su valioso legado arquitectónico con un entorno natural exuberante .

Las áreas boscosas que la rodean, de una belleza notable, la posicionan como un lugar ideal para quienes buscan turismo de descanso y contacto con la naturaleza. Su clima templado y húmedo , con una media cercana a los 17°C , ofrece condiciones óptimas para recorrer sus paisajes y aventurarse por senderos que muestran la vegetación y la fauna características del territorio jujeño.

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Queso.

La localidad adquiere un protagonismo particular cada diciembre , momento en que se desarrolla el histórico Festival Provincial del Quesillo , una celebración que fusiona la música folclórica con la exhibición de la producción regional. Durante estas jornadas, los visitantes pueden vivir de cerca las costumbres culinarias del pueblo, probando desde vinos de la zona y dulces elaborados a mano hasta licores artesanales y el emblemático quesillo que inspira el nombre del encuentro.

Dónde queda San Antonio, Jujuy

San Antonio se ubica en el sector sur de la provincia de Jujuy y funciona como centro administrativo del Departamento San Antonio. Este poblado de raíces coloniales está emplazado a 1.290 metros de altura, a unos 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Con un territorio que abarca 467 km², la zona resalta por sus amplios sectores de bosques y paisajes naturales destacados. El acceso es sencillo: basta con tomar la Ruta Nacional 9 y atravesar el Río Perico para llegar a esta localidad que conserva un valioso patrimonio histórico en el corazón del norte del país.

San Antonio, una tierra de encanto y tradiciones.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Antonio, Jujuy?

San Antonio brinda múltiples propuestas donde se entrelazan pasado, identidad local y entorno natural:

Explorar el antiguo sector colonial , un conjunto urbano que mantiene construcciones y rasgos propios de otros tiempos y que permite imaginar cómo se vivía en los inicios de la Argentina.

, un conjunto urbano que mantiene construcciones y rasgos propios de otros tiempos y que permite imaginar cómo se vivía en los inicios de la Argentina. Acercarse a la Plaza General San Martín —conocida también como “Perico de San Antonio” —, un punto emblemático registrado desde 1663 que funciona como núcleo histórico de la comunidad.

—conocida también como —, un punto emblemático registrado desde que funciona como núcleo histórico de la comunidad. Descubrir la Iglesia Inmaculada Concepción, dedicada a la Virgen del mismo nombre, escenario donde cada 8 de diciembre se desarrolla la celebración patronal marcada por costumbres espirituales muy presentes en la vida del pueblo.

Embed

Emprender una travesía rumbo a la Cascada de los Paños , un recorrido a pie que invita a contemplar la riqueza natural del lugar, pasando por escenarios colmados de vegetación, cursos de agua transparentes, arroyos que se deslizan entre las piedras y elevaciones montañosas que dominan el paisaje.

, un que invita a contemplar la riqueza natural del lugar, pasando por escenarios colmados de vegetación, cursos de agua transparentes, arroyos que se deslizan entre las piedras y elevaciones montañosas que dominan el paisaje. Asistir en diciembre al Festival Provincial del Quesillo , una fiesta típica donde se presentan números de música folklórica y se ofrece la posibilidad de probar elaboraciones regionales, entre ellas vinos de la zona, dulces preparados de manera artesanal , licores hechos en hogares locales y el clásico quesillo .

, una donde se presentan números de y se ofrece la posibilidad de probar elaboraciones regionales, entre ellas vinos de la zona, preparados de manera artesanal y el clásico . Recorrer la zona y conocer poblaciones próximas como Tilcara , Humahuaca , Purmamarca y la reconocida Quebrada de Humahuaca , un paisaje emblemático a nivel internacional.

, , y la reconocida , un paisaje emblemático a nivel internacional. Hacer visitas al Pucará de Tilcara, un asentamiento defensivo prehispánico cuya relevancia cultural y arqueológica se aprecia mejor mediante un recorrido acompañado por un guía especializado.

El pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo.

Cómo llegar a San Antonio, Jujuy

Para arribar a San Antonio desde San Salvador de Jujuy, es necesario tomar la Ruta Nacional Nº 9 hacia el sur y avanzar unos 30 kilómetros hasta llegar a este encantador poblado de estilo colonial. El camino incluye el paso sobre el Río Perico y regala vistas naturales durante todo el trayecto.

El acceso por carretera se mantiene disponible durante los doce meses del año, lo que permite una conexión directa entre la capital jujeña y este sitio de valor histórico. Quienes provengan de otras localidades del país pueden viajar primero a San Salvador de Jujuy, ya sea por avión o transporte terrestre, y desde allí completar el desplazamiento hacia San Antonio siguiendo la misma ruta nacional.