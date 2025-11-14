sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 16:58
Turismo.

El pueblo que ofrece un festival, vinos y licores que hacen de tus escapadas una fiesta

Este rincón del país alberga un atractivo único, perfecto para recorrer sus escenarios naturales y disfrutar de las recetas típicas que lo distinguen.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
San Antonio, una tierra de encanto y tradiciones.

San Antonio, una tierra de encanto y tradiciones.

San Antonio emerge como un tesoro colonial poco conocido en el sur jujeño y se posiciona como una parada imperdible para quienes recorren la Argentina. A solo 30 kilómetros de la capital provincial, este pueblo conserva casi sin alteraciones la herencia arquitectónica y cultural de la colonia. Agenda este destino para tus próximas escapadas.

Lee además
El pueblo ideal del norte para conectar con la naturaleza en bicicleta y conocer de historia.
Turismo.

El pueblo ideal del norte para conectar con la naturaleza en bicicleta y conocer de historia
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este tipo de formaciones se han registrado también en estados como Querétaro y el Estado de México, así como en otros países del mundo, como Estados Unidos, Australia o Rusia.
Mundo.

¿Fenómeno natural o algo más en México? El extraño "agujero" sobre el cielo de Puebla

En su casco histórico, cada calle y cada construcción evocan episodios que ayudaron a moldear la identidad del norte del país. El encanto de esta pequeña localidad radica en cómo integra su valioso legado arquitectónico con un entorno natural exuberante.

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Queso.

Las áreas boscosas que la rodean, de una belleza notable, la posicionan como un lugar ideal para quienes buscan turismo de descanso y contacto con la naturaleza. Su clima templado y húmedo, con una media cercana a los 17°C, ofrece condiciones óptimas para recorrer sus paisajes y aventurarse por senderos que muestran la vegetación y la fauna características del territorio jujeño.

La localidad adquiere un protagonismo particular cada diciembre, momento en que se desarrolla el histórico Festival Provincial del Quesillo, una celebración que fusiona la música folclórica con la exhibición de la producción regional. Durante estas jornadas, los visitantes pueden vivir de cerca las costumbres culinarias del pueblo, probando desde vinos de la zona y dulces elaborados a mano hasta licores artesanales y el emblemático quesillo que inspira el nombre del encuentro.

Dónde queda San Antonio, Jujuy.

Dónde queda San Antonio, Jujuy

San Antonio se ubica en el sector sur de la provincia de Jujuy y funciona como centro administrativo del Departamento San Antonio. Este poblado de raíces coloniales está emplazado a 1.290 metros de altura, a unos 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Con un territorio que abarca 467 km², la zona resalta por sus amplios sectores de bosques y paisajes naturales destacados. El acceso es sencillo: basta con tomar la Ruta Nacional 9 y atravesar el Río Perico para llegar a esta localidad que conserva un valioso patrimonio histórico en el corazón del norte del país.

San Antonio, una tierra de encanto y tradiciones.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Antonio, Jujuy?

San Antonio brinda múltiples propuestas donde se entrelazan pasado, identidad local y entorno natural:

  • Explorar el antiguo sector colonial, un conjunto urbano que mantiene construcciones y rasgos propios de otros tiempos y que permite imaginar cómo se vivía en los inicios de la Argentina.
  • Acercarse a la Plaza General San Martín —conocida también como “Perico de San Antonio”—, un punto emblemático registrado desde 1663 que funciona como núcleo histórico de la comunidad.
  • Descubrir la Iglesia Inmaculada Concepción, dedicada a la Virgen del mismo nombre, escenario donde cada 8 de diciembre se desarrolla la celebración patronal marcada por costumbres espirituales muy presentes en la vida del pueblo.
Embed
  • Emprender una travesía rumbo a la Cascada de los Paños, un recorrido a pie que invita a contemplar la riqueza natural del lugar, pasando por escenarios colmados de vegetación, cursos de agua transparentes, arroyos que se deslizan entre las piedras y elevaciones montañosas que dominan el paisaje.
  • Asistir en diciembre al Festival Provincial del Quesillo, una fiesta típica donde se presentan números de música folklórica y se ofrece la posibilidad de probar elaboraciones regionales, entre ellas vinos de la zona, dulces preparados de manera artesanal, licores hechos en hogares locales y el clásico quesillo.
  • Recorrer la zona y conocer poblaciones próximas como Tilcara, Humahuaca, Purmamarca y la reconocida Quebrada de Humahuaca, un paisaje emblemático a nivel internacional.
  • Hacer visitas al Pucará de Tilcara, un asentamiento defensivo prehispánico cuya relevancia cultural y arqueológica se aprecia mejor mediante un recorrido acompañado por un guía especializado.
El pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo.

Cómo llegar a San Antonio, Jujuy

Para arribar a San Antonio desde San Salvador de Jujuy, es necesario tomar la Ruta Nacional Nº 9 hacia el sur y avanzar unos 30 kilómetros hasta llegar a este encantador poblado de estilo colonial. El camino incluye el paso sobre el Río Perico y regala vistas naturales durante todo el trayecto.

El pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo.

El acceso por carretera se mantiene disponible durante los doce meses del año, lo que permite una conexión directa entre la capital jujeña y este sitio de valor histórico. Quienes provengan de otras localidades del país pueden viajar primero a San Salvador de Jujuy, ya sea por avión o transporte terrestre, y desde allí completar el desplazamiento hacia San Antonio siguiendo la misma ruta nacional.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo ideal del norte para conectar con la naturaleza en bicicleta y conocer de historia

¿Fenómeno natural o algo más en México? El extraño "agujero" sobre el cielo de Puebla

El pueblo con una reserva natural imponente y lleno de historia que impacta a los turistas

El pueblo de Salta con valles, montañas y lleno de cultura e historia que fascina a los turistas

El pueblo mágico del norte para visitar en familia que combina historia, cultura y naturaleza

Lo que se lee ahora
Así está ahora la zona tras más de 20hs de incendio  video
Ezeiza.

Se incendió el Polo Industrial de Spegazzini y hubo al menos 25 personas heridas

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel