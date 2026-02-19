jueves 19 de febrero de 2026

19 de febrero de 2026 - 17:17
Turismo.

El pueblo de Corrientes reconocido a nivel mundial que sorprende a los turistas con su naturaleza

Sus vecinos se involucran en cada detalle: guían excursiones, ofrecen alojamientos familiares y promueven la cultura guaraní y las tradiciones locales.

El pueblo correntino que combina naturaleza, cultura y turismo sostenible.

Colonia Carlos Pellegrini, un pueblo de Corrientes con apenas 1.200 habitantes, ubicada a la vera de la Laguna Iberá en pleno corazón de los Esteros del Iberá, recibió el reconocimiento de ONU Turismo como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo 2025, dentro del programa Best Tourism Villages. Es un destino ideal para unas escapadas de verano.

Este reconocimiento a nivel mundial resalta la armonía que esta comunidad argentina logró entre turismo, entorno natural y tradiciones locales, consolidándola como un ejemplo de desarrollo sostenible, gracias a su compromiso con la conservación ambiental y el bienestar de sus habitantes.

Es un destino de referencia global junto con Maimará de Jujuy.

El premio, entregado el 17 de octubre en Huzhou, China, distingue particularmente a aquellos destinos que fomentan un crecimiento inclusivo, generan oportunidades laborales locales y protegen los ecosistemas, cualidades que representan fielmente a Carlos Pellegrini.

Oficialmente establecido el 29 de noviembre de 1923, aunque con antecedentes como asentamiento de cazadores, este pequeño poblado se ha convertido en los últimos años en un referente del ecoturismo en Argentina, gracias a su riqueza natural reconocida a nivel internacional, destacándose por la gran diversidad y la facilidad para observar aves y fauna silvestre a pocos metros.

Los habitantes locales forman parte activa de la actividad turística, guiando paseos y excursiones, ofreciendo alojamientos familiares y promoviendo la cultura guaraní junto con las tradiciones propias de la región.

Colonia Carlos Pellegrini se encuentra en el centro de la provincia de Corrientes.

Caminar por sus calles de arena y entre viviendas de barro transmite la sensación de retroceder en el tiempo, como si se tratara de un cuadro en movimiento, donde hoy aproximadamente el 90% de sus habitantes vive del ecoturismo, combinando la observación de la fauna local, la gastronomía tradicional guaraní y la hospitalidad rural, en la puerta de entrada a uno de los humedales más importantes de Sudamérica.

Dónde queda Carlos Pellegrini, Corrientes

La Colonia Carlos Pellegrini se sitúa en el corazón de la provincia de Corrientes, a la vera de la Laguna Iberá, dentro del área central de los Esteros del Iberá, uno de los humedales más significativos de Sudamérica.

Para llegar a Colonia Carlos Pellegrini desde la ciudad capital de Corrientes se deben recorrer 360 kilómetros.

Este reducido poblado se encuentra a 120 km de Mercedes, a 200 km de Posadas y a 360 km de la ciudad capital de Corrientes.

La localidad funciona como portal de acceso al Parque Nacional y Provincial Iberá, sobre terrenos que en su momento fueron propiedad del estanciero y exgobernador provincial Juan Ramón Vidal, quien en la década de 1910 optó por ceder estas tierras para el establecimiento de nuevas comunidades humanas.

La localidad, bautizada en homenaje al presidente argentino Carlos Pellegrini, se distingue por su trazado urbano en damero y por estar rodeada de esteros, pastizales, bosques y costas, formando un ecosistema excepcional con una biodiversidad sorprendente.

Su población participa activamente en la gestión turística guiando excursiones.

Escapadas: ¿Qué hacer en Carlos Pellegrini, Corrientes?

En Carlos Pellegrini se puede disfrutar de una gran diversidad de experiencias vinculadas al ecoturismo y al contacto con la naturaleza:

  • Recorrer la Laguna Iberá en lancha, permitiendo observar la fauna autóctona en su hábitat natural de manera cercana e inmersiva.
  • Explorar los esteros en kayak, deslizando por sus aguas calmadas entre la vegetación acuática que los rodea.
  • Tomar parte en safaris nocturnos, diseñados para avistar animales que actúan durante la noche, como yacarés y otras especies de hábitos nocturnos.
Sus vecinos se involucran en cada detalle.
  • Cabalgar por los caminos rurales y los senderos que atraviesan los distintos ecosistemas del Iberá, disfrutando del paisaje y la naturaleza.
  • Practicar la observación de aves, en uno de los destinos más destacados a nivel internacional por la riqueza y diversidad de su avifauna.
  • Recorrer los variados senderos del Parque Nacional y Provincial Iberá, que permiten explorar distintos hábitats naturales, como pastizales, bosques y márgenes de esteros.
  • Avistar fauna silvestre a muy poca distancia, incluyendo especies que fueron reintroducidas gracias a las políticas de conservación provinciales implementadas desde 1983.
  • Hospedarse en posadas, estancias y hosterías, que ofrecen servicios hoteleros de calidad y tarifas variadas, reflejando la hospitalidad característica de Carlos Pellegrini.
  • Probar la cocina de tradición guaraní, con preparaciones típicas como Mbaipy, Chipa So`o, Chipa Mboká y Mbejú.
  • Disfrutar de presentaciones de chamamé, la danza tradicional declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.
El pueblo correntino que combina naturaleza, cultura y turismo sostenible.
  • Pasear por las calles de arena del poblado, entre viviendas de barro que conservan la arquitectura típica de Corrientes.
  • Descubrir la historia del lugar recorriendo el antiguo embarcadero, donde aún se conserva parcialmente sumergida la balsa a vapor de origen holandés que arribó en 1914.
  • Tomar parte en recorridos guiados por vecinos del pueblo, quienes transmiten sus saberes sobre la cultura guaraní y las tradiciones propias de la zona.
  • Capturar imágenes de la Laguna Iberá desde distintos ángulos y horarios, para reflejar la belleza y diversidad del paisaje.
Cómo llegar a Carlos Pellegrini, Corrientes

Para trasladarse hasta Colonia Carlos Pellegrini desde la ciudad capital de Corrientes, se deben recorrer aproximadamente 360 kilómetros. El trayecto se realiza completamente por rutas provinciales que conducen al corazón de los Esteros del Iberá, accediendo por tierra a través del Puente Bailey, construido en la década de 1970.

El recorrido hacia el pueblo permite disfrutar de los paisajes típicos de los esteros correntinos. Aunque durante muchos años permaneció aislado, hoy Carlos Pellegrini cuenta con infraestructura turística de primer nivel y con vías de acceso cómodas, lo que facilita la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros, atraídos por su reconocimiento como uno de los Mejores Pueblos Rurales del Mundo.

