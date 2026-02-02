lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 16:45
Turismo.

Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja lleno de naturaleza que parece detenido en el tiempo

Entre montañas y casas de piedra, este pueblo del norte argentino ofrece turismo rural, historia y paisajes ideales para disfrutar con calma.

viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja.

Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja.

En la zona oeste de La Rioja se encuentra un pequeño pueblo que mantiene intacta su esencia original, con calles silenciosas, viviendas de piedra y la serenidad de la montaña como escenario permanente. Allí, el tiempo se percibe más por el avance del sol entre los cerros que por los relojes. Se trata de un destino ideal para tus escapadas de descanso.

Lee además
El pueblo entrerriano que muchos pasan por alto pero sorprende este verano.
Turismo.

Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende este verano
El pueblo Maimará fue distinguido como uno de los “mejores del mundo” en la edición 2025 de los Best Tourism Villages.
Turismo.

El pueblo jujeño que la ONU ubicó entre los mejores del planeta

En este lugar, la tradición convive con el entorno natural, ofreciendo a quienes lo visitan un respiro frente al ritmo frenético de las ciudades. Los viajeros se encuentran con viñedos, nogales, talleres de artesanos y un paisaje que invita tanto a la observación tranquila como a la aventura al aire libre.

Un destino en la Argentina que no es masivo.

Aicuña es un poblado reducido en tamaño, pero sus atractivos se viven de manera intensa. La iglesia construida en 1834 permanece en pie como testigo del tiempo, el museo local narra la historia de la minería y del antiguo cable carril, y los cañones cercanos ofrecen paisajes impresionantes que parecen transportarte a otro mundo.

Dónde queda Aicuña

Aicuña se ubica en la provincia de La Rioja, formando parte del departamento Coronel Felipe Varela. Este pequeño poblado se encuentra enclavado en un paisaje montañoso, a una altitud que oscila entre 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.

Para llegar, se toma la Ruta Provincial 19, que conecta con un camino de ripio de entre 8 y 10 kilómetros originado en la emblemática Ruta Nacional 40, cerca de la conocida Cuesta de Miranda.

Aicuña está en la provincia de La Rioja, dentro del departamento Coronel Felipe Varela.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Aicuña?

La oferta de actividades en Aicuña es amplia y diversa. Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, existen senderos que conducen a miradores de gran belleza, como el de la Virgen o el de la iglesia de piedra, desde donde se pueden contemplar cerros salpicados de cardones, algarrobos y nogales.

Muy cerca, los Cañones de Anchumbil y del Arco Iris muestran formaciones rocosas de colores intensos y paisajes imponentes que sorprenden a cualquier visitante.

En el casco del pueblo, la iglesia construida en 1834 se erige como un referente histórico y arquitectónico. Otro punto que no puede perderse es el Museo Cable Carril, que preserva la historia de la minería local y la vida cotidiana de los mineros.

Para los amantes de la naturaleza, hay senderos que llevan hasta miradores panorámicos.

Para los amantes de la gastronomía, Aicuña ofrece la posibilidad de visitar la Bodega La Riojana Coop., cuyos vinos ya cuentan con prestigio a nivel nacional. Además, el turismo rural propone experiencias prácticas, como elaborar nueces confitadas o aprender técnicas artesanales con productos autóctonos.

La Casa del Pueblo, actualmente un centro cultural, y el pequeño camping local completan la oferta. En este rincón, la idea no es acumular actividades, sino dejarse llevar por la calma y el ritmo pausado del entorno.

Un rincón riojano sorprende con su paisaje serrano, su iglesia de piedra y su propuesta de turismo rural que invita a vivirlo sin apuro.

Cómo llegar a Aicuña

Para acceder a Aicuña, primero se debe desplazarse hasta la ciudad de La Rioja. Desde allí, el trayecto en vehículo toma aproximadamente tres horas hacia el oeste, siguiendo la Ruta Nacional 40 hasta la Cuesta de Miranda. Al llegar al Paraje Las Higueritas, un desvío de tierra indica el camino que lleva directamente al caserío.

Cañón de Anchumbil.

Si se parte desde Buenos Aires, el viaje por carretera demanda alrededor de 20 horas. Otra alternativa es volar hasta la capital riojana y luego alquilar un auto para completar los últimos kilómetros hasta el destino.

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende este verano

El pueblo jujeño que la ONU ubicó entre los mejores del planeta

Escapadas por el norte: así es el pueblo escondido en las sierras que invita a desconectarse

Descubrí el pueblo mágico de La Rioja que fascina a turistas este verano 2026

El pueblo oculto de La Rioja ideal para visitar en familia y conectar con la naturaleza

Lo que se lee ahora
que es la masa madre y por que gana espacio en jujuy video
Consejos.

Qué es la masa madre y por qué gana espacio en Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel