Así es Aicuña, el pueblo de La Rioja lleno de naturaleza que parece detenido en el tiempo

En la zona oeste de La Rioja se encuentra un pequeño pueblo que mantiene intacta su esencia original, con calles silenciosas , viviendas de piedra y la serenidad de la montaña como escenario permanente. Allí, el tiempo se percibe más por el avance del sol entre los cerros que por los relojes. Se trata de un destino ideal para tus escapadas de descanso .

Turismo. El pueblo jujeño que la ONU ubicó entre los mejores del planeta

Turismo. Urdinarrain, el pueblo de Entre Ríos que muchos pasaban por alto y sorprende este verano

En este lugar, la tradición convive con el entorno natural , ofreciendo a quienes lo visitan un respiro frente al ritmo frenético de las ciudades. Los viajeros se encuentran con viñedos, nogales, talleres de artesanos y un paisaje que invita tanto a la observación tranquila como a la aventura al aire libre .

Aicuña es un poblado reducido en tamaño, pero sus atractivos se viven de manera intensa. La iglesia construida en 1834 permanece en pie como testigo del tiempo, el museo local narra la historia de la minería y del antiguo cable carril, y los cañones cercanos ofrecen paisajes impresionantes que parecen transportarte a otro mundo.

Un destino en la Argentina que no es masivo.

Aicuña se ubica en la provincia de La Rioja , formando parte del departamento Coronel Felipe Varela . Este pequeño poblado se encuentra enclavado en un paisaje montañoso, a una altitud que oscila entre 1.500 y 1.800 metros sobre el nivel del mar .

Para llegar, se toma la Ruta Provincial 19, que conecta con un camino de ripio de entre 8 y 10 kilómetros originado en la emblemática Ruta Nacional 40, cerca de la conocida Cuesta de Miranda.

Aicuña está en la provincia de La Rioja, dentro del departamento Coronel Felipe Varela.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Aicuña?

La oferta de actividades en Aicuña es amplia y diversa. Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, existen senderos que conducen a miradores de gran belleza, como el de la Virgen o el de la iglesia de piedra, desde donde se pueden contemplar cerros salpicados de cardones, algarrobos y nogales.

Muy cerca, los Cañones de Anchumbil y del Arco Iris muestran formaciones rocosas de colores intensos y paisajes imponentes que sorprenden a cualquier visitante.

En el casco del pueblo, la iglesia construida en 1834 se erige como un referente histórico y arquitectónico. Otro punto que no puede perderse es el Museo Cable Carril, que preserva la historia de la minería local y la vida cotidiana de los mineros.

Para los amantes de la naturaleza, hay senderos que llevan hasta miradores panorámicos.

Para los amantes de la gastronomía, Aicuña ofrece la posibilidad de visitar la Bodega La Riojana Coop., cuyos vinos ya cuentan con prestigio a nivel nacional. Además, el turismo rural propone experiencias prácticas, como elaborar nueces confitadas o aprender técnicas artesanales con productos autóctonos.

La Casa del Pueblo, actualmente un centro cultural, y el pequeño camping local completan la oferta. En este rincón, la idea no es acumular actividades, sino dejarse llevar por la calma y el ritmo pausado del entorno.

Un rincón riojano sorprende con su paisaje serrano, su iglesia de piedra y su propuesta de turismo rural que invita a vivirlo sin apuro.

Cómo llegar a Aicuña

Para acceder a Aicuña, primero se debe desplazarse hasta la ciudad de La Rioja. Desde allí, el trayecto en vehículo toma aproximadamente tres horas hacia el oeste, siguiendo la Ruta Nacional 40 hasta la Cuesta de Miranda. Al llegar al Paraje Las Higueritas, un desvío de tierra indica el camino que lleva directamente al caserío.

Cañón de Anchumbil.

Si se parte desde Buenos Aires, el viaje por carretera demanda alrededor de 20 horas. Otra alternativa es volar hasta la capital riojana y luego alquilar un auto para completar los últimos kilómetros hasta el destino.