martes 27 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 10:02
El pueblo de Santiago del Estero que guarda uno de los parques más salvajes del país

A 250 km de la capital santiagueña, resguarda el acceso al Parque Nacional Copo, un área clave para el turismo de naturaleza y la biodiversidad chaqueña.

Icaño, Santiago del Estero.

El pueblo se inserta en una región dominada por el Chaco Semiárido, con extensos montes, clima seco y caminos que atraviesan paisajes poco intervenidos. Desde allí parten los accesos hacia una de las áreas protegidas más singulares del país.

El Parque Nacional Copo se posiciona como un destino orientado al turismo de naturaleza, la observación de fauna y las experiencias en entornos de monte nativo, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Un parque nacional único por su geografía

El Parque Nacional Copo se destaca por una característica poco común: no posee cursos de agua naturales permanentes dentro de su territorio. A pesar de esta condición, conserva una elevada diversidad biológica.

El área protege uno de los últimos grandes relictos de quebrachal chaqueño. En el monte predominan especies como el quebracho colorado y el quebracho blanco, junto a pastizales y antiguos cauces secos que modelan el paisaje.

Esta combinación de bosques secos y suelos áridos conforma un ecosistema de alto valor ambiental, considerado estratégico para la conservación del Chaco argentino.

Parque Nacional Copo
Fauna emblemática del Chaco Semiárido

Dentro del parque habitan especies emblemáticas y, en varios casos, amenazadas. Entre ellas se encuentra el yaguareté, catalogado en peligro crítico de extinción en la región.

También se registran poblaciones de tatú carreta y chancho quimilero, además del oso hormiguero grande, el águila coronada y la boa de las vizcacheras, todas adaptadas a las condiciones extremas del monte.

La presencia de esta fauna convierte al Parque Nacional Copo en un sitio relevante para investigadores, fotógrafos de naturaleza y visitantes interesados en la biodiversidad autóctona.

Actividades para el turismo de naturaleza

El parque ofrece propuestas orientadas al contacto directo con el entorno natural. Entre las actividades habilitadas se encuentran el senderismo, el avistaje de fauna y las travesías en bicicleta.

Uno de los recorridos principales es un sendero interpretativo de 1,5 kilómetros que atraviesa el monte de quebrachos y permite conocer la flora y fauna local, siempre con acompañamiento o aviso previo a los guardaparques.

La época recomendada para las visitas se extiende de abril a noviembre, ya que durante el verano las lluvias pueden afectar los caminos de acceso y la circulación interna.

Icaño, Santiago del Estero
Icaño, identidad criolla y vida rural

Icaño mantiene un fuerte vínculo con las tradiciones criollas del norte santiagueño. La vida cotidiana gira en torno a la actividad rural, la gastronomía local y las costumbres del monte.

Entre los sabores más representativos se destacan el asado de cabrito y las infusiones con hierbas de la zona. El recorrido desde el pueblo hacia el parque atraviesa llanuras pobladas de quebrachos y palmeras.

La comunidad local cumple un rol clave como anfitriona de quienes llegan en busca de experiencias vinculadas a la naturaleza y al paisaje chaqueño.

Un destino alternativo dentro del turismo nacional

El Parque Nacional Copo se consolida como una opción para quienes buscan destinos alejados del turismo masivo y experiencias en ambientes poco intervenidos.

La combinación de bosque seco, fauna silvestre y escasa infraestructura urbana propone una visita centrada en el respeto por el entorno natural y la exploración responsable.

Icaño y Copo integran así una propuesta turística diferente dentro del mapa argentino, con identidad chaqueña y alto valor ambiental.

Parque Nacional Copo.
Recomendaciones para enriquecer la experiencia

Antes de viajar, se sugiere consultar el estado de los caminos y coordinar el ingreso con el personal del parque. El uso de guías locales facilita la interpretación del entorno y mejora la seguridad.

Es importante llevar agua suficiente, protección solar, ropa adecuada para altas temperaturas y calzado apto para monte. También se recomienda respetar las normas de conservación y no circular fuera de los senderos habilitados.

La planificación previa permite aprovechar mejor la visita y conocer uno de los parques nacionales más singulares del norte argentino.

