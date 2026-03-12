viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 19:04
Justicia.

Investigarán a Manuel Adorni por sus viajes a Nueva York y Punta del Este

La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación para revisar los viajes del jefe de Gabinete a Estados Unidos y Uruguay.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Manuel Adorni será investigado por la justicia.
Manuel Adorni será investigado por la justicia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que circulara un video del funcionario junto a su esposa camino a un supuesto jet privado. Las imágenes generaron críticas y pedidos de explicaciones sobre los gastos y el carácter del viaje.

Lee además
Javier Milei criticó a empresarios argentinos en Nueva York y habló de presiones al Gobierno
Economía.

Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York: "Se terminó la Argentina corrupta"
Argentina Week en New York.
Política.

Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

Tras la polémica, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió abrir una investigación para analizar los viajes del funcionario y determinar si hubo irregularidades en el uso de recursos públicos.

El episodio se produjo en el marco de la visita oficial a Estados Unidos por el evento Argentina Week, donde la comitiva del presidente Javier Milei mantuvo reuniones con empresarios e inversores.

La controversia se intensificó cuando trascendió que la esposa de Adorni no es funcionaria pública, lo que despertó cuestionamientos sobre su presencia en la comitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2031893191016767813&partner=&hide_thread=false

El viaje a nueva york y las explicaciones del funcionario

En medio de las críticas, Adorni aseguró que su pareja había comprado su pasaje de manera particular y que sus gastos personales fueron pagados por ella.

El funcionario sostuvo que no hubo uso indebido de fondos públicos y que su intención era que lo acompañara durante el viaje laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2031539633188728871&partner=&hide_thread=false

“Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, explicó al referirse al episodio.

Sin embargo, desde la oposición se presentaron pedidos de informes y denuncias para que se investigue si existió malversación de fondos o violación de normas de ética pública.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York: "Se terminó la Argentina corrupta"

Argentina Week cerró su primera jornada con foco en financiamiento e inversión

Manuel Adorni rompió el silencio y explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

El mensaje de apoyo de Milei a Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

Manuel Adorni habló de sus dichos sobre el viaje a Estados Unidos: "La palabra no debió ser deslomarse"

Lo que se lee ahora
Inflación en Argentina.
Datos.

La inflación en Argentina en febrero fue 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

La actriz se pronunció por primera vez tras el estreno de la polémica serie. video
Streaming.

El motivo por el que la actriz Daryl Hannah cuestiona la serie de la familia Kennedy

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Abra Pampa: Vivimos un momento de desesperación dijo la tía de Elían video
Relato de la búsqueda.

Abra Pampa: "Vivimos un momento de desesperación" dijo la tía de Elían

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel