Investigarán a Manuel Adorni por sus viajes a Nueva York y Punta del Este

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que circulara un video del funcionario junto a su esposa camino a un supuesto jet privado. Las imágenes generaron críticas y pedidos de explicaciones sobre los gastos y el carácter del viaje.
Tras la polémica, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió abrir una investigación para analizar los viajes del funcionario y determinar si hubo irregularidades en el uso de recursos públicos.
El episodio se produjo en el marco de la visita oficial a Estados Unidos por el evento Argentina Week, donde la comitiva del presidente Javier Milei mantuvo reuniones con empresarios e inversores.
La controversia se intensificó cuando trascendió que la esposa de Adorni no es funcionaria pública, lo que despertó cuestionamientos sobre su presencia en la comitiva.
El viaje a nueva york y las explicaciones del funcionario
En medio de las críticas, Adorni aseguró que su pareja había comprado su pasaje de manera particular y que sus gastos personales fueron pagados por ella.
El funcionario sostuvo que no hubo uso indebido de fondos públicos y que su intención era que lo acompañara durante el viaje laboral.
“Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida”, explicó al referirse al episodio.
Sin embargo, desde la oposición se presentaron pedidos de informes y denuncias para que se investigue si existió malversación de fondos o violación de normas de ética pública.
