12 de marzo de 2026 - 17:48
País.

El mensaje de apoyo de Javier Milei a Manuel Adorni por el viaje de su esposa en el avión presidencial

El Presidente respaldó al jefe de Gabinete en medio de las críticas por el viaje oficial a Estados Unidos junto a su esposa y por un traslado a Punta del Este en avión privado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei y Manuel Adorni.

Javier Milei y Manuel Adorni.

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X, donde defendió al funcionario y cuestionó las críticas que circularon en redes y medios.

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa entonces ensucian... ÁNIMO @madorni!!!”, escribió Milei.

El propio jefe de Gabinete explicó que su pareja había sido invitada por Presidencia y que decidió que lo acompañara durante la gira debido a la intensidad de la agenda.

adorni
Manuel Adorni junto a su esposa después de usar el avión presidencial.

Manuel Adorni junto a su esposa después de usar el avión presidencial.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho ya tenía pasaje comprado, pero después hubo un cambio en el viaje y quería que me acompañara”, sostuvo en una entrevista televisiva.

El viaje a Punta del Este que también generó críticas

En medio de esa discusión también volvió a quedar bajo la lupa otro viaje realizado por Adorni durante el feriado de Carnaval.

El funcionario viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, lo que generó cuestionamientos y abrió un nuevo debate en redes sociales.

Embed

Funcionarios del Gobierno respaldaron a Manuel Adorni

Tras las críticas, distintos dirigentes del oficialismo salieron a manifestar su apoyo al jefe de Gabinete.

Entre ellos se pronunciaron la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el ministro de Economía Luis Caputo y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

También expresó su respaldo el ministro del Interior Diego Santilli, quien afirmó que no permitirán “ningún tipo de operación política para desestabilizar al Gobierno”.

