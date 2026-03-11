miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 16:52
País.

Manuel Adorni rompió el silencio y explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

La participación de Bettina Angeletti en la comitiva que viajó con Javier Milei a Nueva York generó cuestionamientos políticos y un pedido de informes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Polémica.

Polémica.

Lee además
ManuelAdorni asumió la jefatura de Gabinete 
Casa Rosada.

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete y arma su equipo
manuel adorni encabezo su primera reunion de gabinete junto a javier milei en casa rosada
Política.

Manuel Adorni encabezó su primera reunión de gabinete junto a Javier Milei en Casa Rosada

La controversia surgió luego de que se difundieran imágenes de la visita que realizó el mandatario argentino a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”, en el barrio de Queens. En los registros de la actividad se observó a la delegación oficial, entre ellos la esposa del funcionario.

Qué dijo Manuel Adorni sobre el viaje

Consultado por la situación durante una entrevista televisiva, Adorni defendió la presencia de su esposa y explicó que quiso que lo acompañara durante su estadía en Estados Unidos.

Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen a Nueva York”, expresó el jefe de Gabinete.

Además, agregó que su esposa tenía actividades propias en el país norteamericano durante esos días. “Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, sostuvo.

Manuel Adorni
Manuel Adorni.

Manuel Adorni.

Quién es Bettina Angeletti

Bettina Angeletti no forma parte del Gobierno nacional ni ocupa un cargo público. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas, se desempeña como coach ontológica y dicta cursos vinculados al desarrollo personal y organizacional.

De acuerdo a información que trascendió tras el viaje, Angeletti habría viajado a Nueva York en coincidencia con un congreso relacionado con su actividad profesional.

El pedido de informes en el Congreso

La situación llegó al Congreso luego de que el diputado nacional Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre el viaje.

El legislador solicitó que se informe si Angeletti integró formalmente la comitiva oficial, cuál fue su rol durante el viaje y quién cubrió los gastos de su traslado.

También pidió que se remita el manifiesto del vuelo utilizado para el traslado de funcionarios a Nueva York en el marco del evento denominado “Argentina Week”, además de documentación sobre posibles incompatibilidades o conflictos de intereses vinculados a su presencia en la delegación.

Por el momento, el Gobierno nacional no difundió información oficial adicional sobre la composición completa de la comitiva ni sobre los costos del viaje.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Manuel Adorni asumió la jefatura de Gabinete y arma su equipo

Manuel Adorni encabezó su primera reunión de gabinete junto a Javier Milei en Casa Rosada

El Gobierno designó a Manuel Adorni al frente del Directorio de YPF en representación del Estado

Textiles acusaron a Luis Caputo y Manuel Adorni de ser "parte de la casta"

Una mujer de 45 años se negó a un control de alcoholemia y atropelló a una policía

Lo que se lee ahora
Operativo por fuga de gas en Perico video
Prevención.

Operativo por fuga de gas en Perico: "No hay riesgos por el momento"

Por  Judith Girón

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico video
Habilitado.

Se normalizó el tránsito en Ruta 66 tras la fuga de gas en Perico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel