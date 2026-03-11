Manuel Adorni rompió el silencio y explicó la presencia de su esposa en el avión presidencial

La presencia de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York generó polémica política y motivó un pedido de informes en la Cámara de Diputados .

La controversia surgió luego de que se difundieran imágenes de la visita que realizó el mandatario argentino a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson , conocido como el “Rebe de Lubavitch” , en el barrio de Queens . En los registros de la actividad se observó a la delegación oficial, entre ellos la esposa del funcionario.

Consultado por la situación durante una entrevista televisiva, Adorni defendió la presencia de su esposa y explicó que quiso que lo acompañara durante su estadía en Estados Unidos.

“ Yo vengo una semana a deslomarme acá, o cinco días a deslomarme, como todos los que vienen a Nueva York ”, expresó el jefe de Gabinete.

Además, agregó que su esposa tenía actividades propias en el país norteamericano durante esos días. “Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá”, sostuvo.

Manuel Adorni Manuel Adorni.

Quién es Bettina Angeletti

Bettina Angeletti no forma parte del Gobierno nacional ni ocupa un cargo público. Según su perfil profesional, es licenciada en Administración de Empresas, se desempeña como coach ontológica y dicta cursos vinculados al desarrollo personal y organizacional.

De acuerdo a información que trascendió tras el viaje, Angeletti habría viajado a Nueva York en coincidencia con un congreso relacionado con su actividad profesional.

El pedido de informes en el Congreso

La situación llegó al Congreso luego de que el diputado nacional Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre el viaje.

El legislador solicitó que se informe si Angeletti integró formalmente la comitiva oficial, cuál fue su rol durante el viaje y quién cubrió los gastos de su traslado.

También pidió que se remita el manifiesto del vuelo utilizado para el traslado de funcionarios a Nueva York en el marco del evento denominado “Argentina Week”, además de documentación sobre posibles incompatibilidades o conflictos de intereses vinculados a su presencia en la delegación.

Por el momento, el Gobierno nacional no difundió información oficial adicional sobre la composición completa de la comitiva ni sobre los costos del viaje.