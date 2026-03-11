miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 18:03
Palermo.

Una mujer de 45 años se negó a un control de alcoholemia y atropelló a una policía

El violento episodio ocurrió durante la madrugada en los Bosques de Palermo. La conductora intentó escapar y terminó detenida tras impactar contra un móvil policial.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Mujer trans de 45 años protagoniza un lamentable hecho en Palermo.

Mujer trans de 45 años protagoniza un lamentable hecho en Palermo.

Una mujer de 45 años fue detenida en la madrugada de este miércoles luego de protagonizar un violento incidente durante un control de alcoholemia en los Bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Durante el procedimiento, la conductora se negó a realizar el test, atropelló a una policía y finalmente chocó contra un patrullero cuando intentaba escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la intersección de Avenida Valentín Alsina y Ernesto Tornquist, donde efectivos de la Policía de la Ciudad realizaban un operativo de control vehicular.

Según informaron fuentes policiales, los agentes detectaron que una camioneta Jeep Renegade blanca circulaba de manera zigzagueante, por lo que decidieron detenerla para realizar un control de alcoholemia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xalertnow/status/2031786002092626009&partner=&hide_thread=false

Intentó escapar y atropelló a una oficial

Durante el procedimiento, la conductora comenzó a mostrarse agresiva y se negó a someterse al test. En medio de la discusión, volvió a subir al vehículo y aceleró para escapar del lugar.

En la maniobra de fuga atropelló a una policía que participaba del operativo, lo que provocó que la agente resultara herida. Además, otro efectivo también sufrió lesiones durante la intervención.

La persecución terminó pocos metros después cuando la mujer chocó la camioneta contra un patrullero que intentaba bloquearle el paso. Tras el impacto, fue reducida por los policías y quedó detenida.

Policia herida tras ser atropellada

La conductora quedó detenida

Luego del incidente, la sospechosa fue trasladada a una dependencia policial y su vehículo quedó secuestrado. La Justicia investiga el hecho y la mujer fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad.

Las dos agentes heridas recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del episodio.

