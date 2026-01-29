jueves 29 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de enero de 2026 - 15:59
Policiales.

San Salvador de Jujuy: intentó escapar, agredió a un policía y quedó demorado

Un hombre fue demorado durante la madrugada del jueves luego de intentar escapar de un control policial en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Detenido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Detenido en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Un hombre fue demorado por trasladar elementos de dudosa procedencia, resistirse a la autoridad y darse a la fuga durante un operativo policial realizado en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy.

Lee además
Abogada argentina detenida en Brasil.
Polémica.

Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil
El régimen de Venezuela excarceló a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer oficial de la embajada argentina en Caracas  
Política.

Venezuela liberó al chofer de la embajada argentina tras más de un año detenido

El hecho ocurrió el jueves 29 de enero de 2026, cerca de las 4 de la madrugada, cuando personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos por avenida Eva Perón, en sentido sur-norte.

En la intersección de pasaje Zárate y avenida Eva Perón, los efectivos observaron a dos hombres que caminaban a pie trasladando objetos envueltos en una prenda de vestir, situación que llamó la atención del personal policial.

Persecución en San Salvador de Jujuy

Al identificarse como policías y dar la voz de alto, ambos sospechosos emprendieron la fuga en distintas direcciones. Uno de ellos, que llevaba los elementos en sus manos, fue perseguido por calle Cochabamba e ingresó a un complejo de departamentos, donde intentó ocultarse en una playa de estacionamiento.

Detenido en Palpalá por tenencia de droga e intentar fugarse con su moto (Foto ilustrativa)
Detenido en Palpalá por tenencia de droga e intentar fugarse con su moto (Foto ilustrativa)

Detenido en Palpalá por tenencia de droga e intentar fugarse con su moto (Foto ilustrativa)

La persecución continuó por las escaleras del edificio hasta que el sujeto fue alcanzado en el tercer piso, donde los efectivos lograron reducirlo utilizando la fuerza mínima indispensable y colocarle elementos de sujeción.

El demorado intentó agredir a un efectivo con una tenaza, pero fue despojado del objeto sin que se registraran lesiones. El segundo hombre logró escapar y no fue localizado, según las informaciones de las últimas horas.

El aprehendido fue trasladado a la Sub Comisaría San Francisco de Álava, donde, tras la consulta con el sistema CIAC, se confirmó que registraba un pedido de paradero activo por comparendo ante la Justicia. El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Habló Agostina Páez, la abogada detenida por racismo en Brasil

Venezuela liberó al chofer de la embajada argentina tras más de un año detenido

Jujuy: amenazó con un rifle de aire comprimido en Bajo La Viña y quedó detenido

Fue detenido por causar disturbios pero también tenía pedido de captura por la fiscalía en violencia de género

Corte en avenida General Savio por limpieza: hasta qué hora

Lo que se lee ahora
tragedia: una mujer murio de un infarto en el balneario de el carmen
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Por  Federico Franco

Las más leídas

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy
Tiempo.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Jujuy

Jueves de Ahijados.
¡Feliz día!

Hoy se vive el Jueves de Ahijados, una tradición que marca la antesala del carnaval

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy video
Policiales.

Triple choque en la Ruta 9 a altura del Acceso Sur a San Salvador de Jujuy

Alerta por estafas en carnaval. video
Sociedad.

Alerta por estafas inmobiliarias en carnaval: qué tener en cuenta antes de alquilar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel