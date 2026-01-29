San Salvador de Jujuy: intentó escapar, agredió a un policía y quedó demorado

Un hombre fue demorado por trasladar elementos de dudosa procedencia , resistirse a la autoridad y darse a la fuga durante un operativo policial realizado en el barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy .

El hecho ocurrió el jueves 29 de enero de 2026, cerca de las 4 de la madrugada , cuando personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaba recorridos preventivos por avenida Eva Perón , en sentido sur-norte.

En la intersección de pasaje Zárate y avenida Eva Perón , los efectivos observaron a dos hombres que caminaban a pie trasladando objetos envueltos en una prenda de vestir , situación que llamó la atención del personal policial.

Al identificarse como policías y dar la voz de alto, ambos sospechosos emprendieron la fuga en distintas direcciones . Uno de ellos, que llevaba los elementos en sus manos, fue perseguido por calle Cochabamba e ingresó a un complejo de departamentos , donde intentó ocultarse en una playa de estacionamiento.

La persecución continuó por las escaleras del edificio hasta que el sujeto fue alcanzado en el tercer piso, donde los efectivos lograron reducirlo utilizando la fuerza mínima indispensable y colocarle elementos de sujeción.

El demorado intentó agredir a un efectivo con una tenaza, pero fue despojado del objeto sin que se registraran lesiones. El segundo hombre logró escapar y no fue localizado, según las informaciones de las últimas horas.

El aprehendido fue trasladado a la Sub Comisaría San Francisco de Álava, donde, tras la consulta con el sistema CIAC, se confirmó que registraba un pedido de paradero activo por comparendo ante la Justicia. El caso quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.