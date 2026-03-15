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15 de marzo de 2026 - 09:05
Jujuy.

Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy

El cronograma de castración y vacunación antirrábica que se realizará desde el lunes 16 de marzo en distintos barrios de San Salvador de Jujuy.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Castración y vacunación antirrábica: el cronograma semanal en barrios de Jujuy

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Las actividades comenzarán el lunes 16 de marzo y se extenderán hasta el viernes 20, acercando servicios gratuitos como vacunación, registro de animales y atención del quirófano móvil en distintos puntos de la capital jujeña.

Castración y vacunación antirrábica: el cronograma de la semana

El operativo municipal se desarrollará en diferentes sectores de la ciudad con servicios de vacunación, registro y castraciones.

El cronograma de castración y vacunación antirrábica será el siguiente:

Lunes 16 de marzo

Vacunación y registro de mascotas en Avenida Almirante Brown y Gobernador Tello, barrio San Pedrito, de 9 a 12 horas.

Martes 17 de marzo

Atención del quirófano móvil en el CAM Marcelino Musto, ubicado en Avenida Bolivia y Tuyutí, barrio Huaico, desde las 14 horas.

Miércoles 18 de marzo

Quirófano móvil en el Centro Vecinal Punta Diamante, en Juanita Moro y Esmeralda, desde las 8 horas.

Quienes quieran conocer más sobre estos operativos pueden consultar las campañas municipales que se realizan en distintos barrios de San Salvador de Jujuy para promover la tenencia responsable de mascotas, donde se difunden las jornadas que se desarrollan durante el año.

Los barrios que recibirán el quirófano móvil

El cronograma continuará con nuevos puntos de atención durante la segunda mitad de la semana.

Jueves 19 de marzo

El quirófano móvil estará en el Polideportivo Miguel Cané y 10 de Junio, en el barrio 13 de Julio, desde las 8 horas.

Viernes 20 de marzo

La atención se realizará en el Centro Vecinal 16 de Mayo, ubicado en Manzana 8, Lote 21, barrio 16 de Mayo (Malvinas), también desde las 8 horas.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron que estas jornadas permiten mejorar el acceso de los vecinos a los servicios de salud animal y contribuir al control de la población de perros y gatos.

Recomendaciones para asistir con las mascotas

Para participar de las jornadas de castración y vacunación antirrábica, el municipio solicitó a los vecinos cumplir con algunas recomendaciones para garantizar la seguridad de todos.

Los perros deben asistir con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en cajas o bolsos adecuados.

Además, se recuerda que estas campañas forman parte de las políticas municipales orientadas a fomentar la tenencia responsable, prevenir enfermedades como la rabia y mejorar la convivencia entre animales y personas en la ciudad.

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