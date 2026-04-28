FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

Candidatas Colegio Che - Il.

La elección de la representante del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il para la FNE 2026 se realizará el viernes 8 de mayo, desde las 19 horas, en el establecimiento ubicado en barrio Bajo La Viña. La institución promete nuevamente un gran espectáculo para acompañar a las candidatas.

En esta edición serán 26 las estudiantes que participarán de la noche de elección, en una jornada especial para la comunidad educativa, las familias y los compañeros que acompañarán a cada una de las postulantes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il Las 26 candidatas que participarán de la elección son:

Liz Araceli Figueroa

Josefina Cejas Pellegrini

Unti Abril Villa

Julieta Aban

Pía Corimayo

Maia Torres Forero

Bernardita Aliaga Ortiz

Katia Isabella Almazán

Josefa Corbalán

Catalina Yáñez

Luz Méndez

María Emilia Montaño

Luisana Jurado

Julieta Madariaga

Victoria Barea

Sofía Pastorino Castro

Salma Daher

Delfina Guzmán

Antonela Balbi

Lucila Ibarra

Bianca Méndez Marañón

Camila Jurado Muñoz

Úrsula Inés Ricci

Gabriela Tejerina

Giuliana Gelsumino

Helene Hensen Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Ámbar Marjanov despedirá su reinado Durante la velada, Ámbar Marjanov, reina saliente del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il, despedirá su reinado y acompañará el momento en el que se conocerá a la nueva representante de la institución rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.