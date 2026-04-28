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28 de abril de 2026 - 19:06
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

La elección será el 8 de mayo desde las 19 en el colegio de barrio Bajo La Viña. Participarán 26 candidatas y despedirán a reina saliente Ámbar Marjanov.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas Colegio Che - Il.

Candidatas Colegio Che - Il.

La elección de la representante del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il para la FNE 2026 se realizará el viernes 8 de mayo, desde las 19 horas, en el establecimiento ubicado en barrio Bajo La Viña. La institución promete nuevamente un gran espectáculo para acompañar a las candidatas.

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En esta edición serán 26 las estudiantes que participarán de la noche de elección, en una jornada especial para la comunidad educativa, las familias y los compañeros que acompañarán a cada una de las postulantes.

Las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

Las 26 candidatas que participarán de la elección son:

  • Liz Araceli Figueroa
  • Josefina Cejas Pellegrini
  • Unti Abril Villa
  • Julieta Aban
  • Pía Corimayo
  • Maia Torres Forero
  • Bernardita Aliaga Ortiz
  • Katia Isabella Almazán
  • Josefa Corbalán
  • Catalina Yáñez
  • Luz Méndez
  • María Emilia Montaño
  • Luisana Jurado
  • Julieta Madariaga
  • Victoria Barea
  • Sofía Pastorino Castro
  • Salma Daher
  • Delfina Guzmán
  • Antonela Balbi
  • Lucila Ibarra
  • Bianca Méndez Marañón
  • Camila Jurado Muñoz
  • Úrsula Inés Ricci
  • Gabriela Tejerina
  • Giuliana Gelsumino
  • Helene Hensen
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Ámbar Marjanov despedirá su reinado

Durante la velada, Ámbar Marjanov, reina saliente del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il, despedirá su reinado y acompañará el momento en el que se conocerá a la nueva representante de la institución rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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