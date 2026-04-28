FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il

La elección de la representante del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il para la FNE 2026 se realizará el viernes 8 de mayo, desde las 19 horas, en el establecimiento ubicado en barrio Bajo La Viña. La institución promete nuevamente un gran espectáculo para acompañar a las candidatas.
En esta edición serán 26 las estudiantes que participarán de la noche de elección, en una jornada especial para la comunidad educativa, las familias y los compañeros que acompañarán a cada una de las postulantes.
Las candidatas del Colegio Evangélico Che-Il
Las 26 candidatas que participarán de la elección son:
- Liz Araceli Figueroa
- Josefina Cejas Pellegrini
- Unti Abril Villa
- Julieta Aban
- Pía Corimayo
- Maia Torres Forero
- Bernardita Aliaga Ortiz
- Katia Isabella Almazán
- Josefa Corbalán
- Catalina Yáñez
- Luz Méndez
- María Emilia Montaño
- Luisana Jurado
- Julieta Madariaga
- Victoria Barea
- Sofía Pastorino Castro
- Salma Daher
- Delfina Guzmán
- Antonela Balbi
- Lucila Ibarra
- Bianca Méndez Marañón
- Camila Jurado Muñoz
- Úrsula Inés Ricci
- Gabriela Tejerina
- Giuliana Gelsumino
- Helene Hensen
Ámbar Marjanov despedirá su reinado
Durante la velada, Ámbar Marjanov, reina saliente del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il, despedirá su reinado y acompañará el momento en el que se conocerá a la nueva representante de la institución rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.
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