FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

El Colegio Divino Redentor eligió este viernes 24 de abril a su nueva representante para la FNE 2026, en una elección estudiantil que contó con la participación de 49 candidatas. Isabel Lezcano fue elegida cómo la representante de este año.

image Primera princesa: Pilar Valentina Diaz

image

Segunda princesa: Oriana Jerez Fuentes

image Primera Dama de Honor: Juliana Sofia Bauduco image Segunda Dama de Honor: Paula Agustina Suarez image Miss Simpatía : Maia Valentina Sotomayor Marteau image Miss elegancia: Abril Farfán image La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio. En la elección del Colegio Divino Redentor, que fue la segunda de la FNE 2026, también fue protagonista el baile de las candidatas, que formó parte de la celebración y acompañó la coronación de Isabel Lezcano como representante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.