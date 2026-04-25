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25 de abril de 2026 - 00:34
Jujuy.

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

En una noche llena de emociones, el Divino Redentor conoció a su nueva representante de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

FNE 2026: Isabel Lezcano es la nueva representante del Divino Redentor

El Colegio Divino Redentor eligió este viernes 24 de abril a su nueva representante para la FNE 2026, en una elección estudiantil que contó con la participación de 49 candidatas. Isabel Lezcano fue elegida cómo la representante de este año.

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Primera princesa: Pilar Valentina Diaz

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Segunda princesa: Oriana Jerez Fuentes

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Primera Dama de Honor: Juliana Sofia Bauduco

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Segunda Dama de Honor: Paula Agustina Suarez

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Miss Simpatía : Maia Valentina Sotomayor Marteau

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Miss elegancia: Abril Farfán

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La gala fue transmitida en vivo por Canal 4, en una transmisión exclusiva para clientes del servicio.

En la elección del Colegio Divino Redentor, que fue la segunda de la FNE 2026, también fue protagonista el baile de las candidatas, que formó parte de la celebración y acompañó la coronación de Isabel Lezcano como representante.

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