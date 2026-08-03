FNE 2026: Pablo Pizzurno presentó a sus 14 candidatas para la elección

Candidatas colegio Pablo Pizzurno - FNE 2026.

El Colegio Privado Pablo Pizzurno comenzó a vivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la presentación de las 14 candidatas que buscarán convertirse en la nueva representante de la institución durante la elección prevista para el próximo viernes 14 de agosto.

La celebración se desarrollará desde las 18.30 en el establecimiento educativo ubicado en calle La Rioja 1970, en el barrio Cuyaya, de San Salvador de Jujuy. La temática elegida para esta edición será “Cuentos de hadas”.

Las candidatas del Pablo Pizzurno Las jóvenes que representarán a sus cursos durante la elección son:

Ariadna Ibañez

Agustina Abregú

Violeta Villarrubia

Carolina Nadine Tejerina

Flor Agostina Velasco

Zoe Márquez

Sofía González

Ludmila Pricilia Choque

Martina Tarifa

Antonella Villagra

Morena Jaramillo

Luna Julieta Herrera

Catalina González

Eunice Flores Cada una de las estudiantes se prepara para vivir una noche especial junto a sus compañeros, familiares y la comunidad educativa, en una de las actividades más esperadas del calendario estudiantil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal 4 Jujuy (@canal4jujuy) La despedida de la representante 2025 Durante la ceremonia también será despedida Araceli Alexandra Fernández, representante del Colegio Pablo Pizzurno durante 2025, quien entregará sus atributos a la joven elegida para representar a la institución en esta nueva edición. La jornada contará además con la participación del artista invitado Willy Campero, quien acompañará la celebración que marcará el inicio de una nueva etapa para el colegio de cara a la FNE 2026.

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