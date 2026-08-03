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3 de agosto de 2026 - 09:34
Jujuy.

FNE 2026: el Remedios de Escalada pide materiales para su carruaje

Con el canchón en plena actividad por la FNE 2026, los carroceros del Colegio Remedios de Escalada lanzaron una convocatoria.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Materiales para el colegio Remedios de Escalada para la FNE 2026.

Materiales para el colegio Remedios de Escalada para la FNE 2026.

Los preparativos para la FNE 2026 ya reúnen a cientos de estudiantes en los canchones de Jujuy. En el Colegio Remedios de Escalada, los carroceros trabajan a diario en el diseño y armado del carruaje que representará a la institución, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para reunir materiales reciclados.

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Además de permitir un importante ahorro económico durante la construcción, la reutilización de estos elementos contribuye al cuidado del ambiente y forma parte de una práctica que se mantiene vigente en cada edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Los materiales que necesita el Colegio Remedios de Escalada

Para continuar con el proyecto, los estudiantes reciben:

  • Cucharitas descartables.
  • Rollos de papel.
  • CDs y DVDs.
  • Latas de gaseosas.
  • Latinchas.
  • Corchos.
  • Revistas.
  • Botellas de plástico.
  • Diarios.
  • Saquitos de té limpios y secos.

Cada uno de estos materiales será reutilizado en distintas etapas del armado del carruaje, desde la estructura hasta los detalles decorativos.

Dónde colaborar con las donaciones

Quienes deseen realizar un aporte pueden acercar los materiales al Colegio Remedios de Escalada, ubicado en Ramírez de Velazco 346, en San Salvador de Jujuy.

Los carroceros destacaron que cualquier colaboración, sin importar la cantidad, resulta valiosa para seguir avanzando con el trabajo que llevan adelante rumbo a la FNE 2026.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas puedan colaborar con los carroceros de cada institución.

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