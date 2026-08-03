FNE 2026: la Provincial 1 lanzó una campaña para reunir materiales

Materiales que necesita el Provincial 1 para la FNE 2026 (Imagen creada con inteligencia artificial).

La FNE 2026 ya se vive en los canchones de toda la provincia y la Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos E. Ibarra" avanza con los trabajos de su carroza. Para continuar con el proyecto, los estudiantes convocan a la comunidad a donar materiales reciclados, fundamentales para seguir construyendo y, al mismo tiempo, reducir los costos de producción.

Además de representar un importante ahorro económico, la reutilización de estos elementos contribuye al cuidado del ambiente, uno de los pilares que cada año acompaña la elaboración de las carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Cada uno de estos materiales será reutilizado durante las distintas etapas de construcción y decoración de la carroza.

Dónde acercar las donaciones

Las personas interesadas en colaborar pueden llevar los materiales a la Escuela Provincial de Comercio N° 1 "Carlos E. Ibarra", ubicada en Santibáñez 1220, de 8 a 12:30 y de 13:30 a 18:30.

Los carroceros agradecen el acompañamiento de la comunidad y remarcan que cada aporte ayuda a que el proyecto siga creciendo rumbo a la FNE 2026.

Si tu colegio también participa de la FNE 2026 y necesita materiales para construir su carroza o carruaje, podés enviarnos la lista al 388 500-7777. En TodoJujuy difundimos la convocatoria para que más personas conozcan qué necesitan los carroceros y puedan colaborar con cada proyecto.