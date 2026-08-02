FNE 2026: Tan Biónica tocará en la Elección Nacional

Tan Biónica será la banda que se presentará en la Elección Nacional de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 - FNE 2026 , según confirmaron autoridades del Ente Autárquico Permanente durante el segundo día del Finde Estudiantil .

El anuncio generó una fuerte expectativa entre los estudiantes y el público jujeño, ya que se trata de uno de los shows más esperados dentro del calendario central de la FNE.

La Elección de la Representante Nacional se realizará el viernes 25 de septiembre , a las 21 horas , en el Estadio 23 de Agosto , de acuerdo con la agenda oficial de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La llegada de Tan Biónica suma un atractivo especial a una de las noches más importantes de la fiesta estudiantil, donde se conocerá a la nueva representante nacional y se vivirá uno de los cierres más convocantes del año.

Tan Biónica, una banda que marcó al pop argentino

Tan Biónica es una de las bandas más populares del pop rock argentino de las últimas dos décadas. Formada en Buenos Aires y liderada por Chano Moreno Charpentier, logró instalarse en la escena nacional con una propuesta que mezcla rock, pop, electrónica, melodías pegadizas y letras marcadas por la noche, el amor, la ciudad y la nostalgia.

El grupo comenzó a ganar visibilidad con “Canciones del Huracán”, disco que incluyó canciones como “Arruinarse”. Sin embargo, la consagración masiva llegó con “Obsesionario”, álbum que tuvo como uno de sus grandes himnos a “Ella” y que terminó de posicionar a la banda entre las más escuchadas del país. Luego llegaron discos como “Destinología” y “Hola Mundo”, que ampliaron su convocatoria y dejaron varios éxitos en radios, plataformas y escenarios.

Entre sus canciones más conocidas se destacan “Ella”, “Beautiful”, “Loca”, “La melodía de Dios”, “Ciudad Mágica”, “Obsesionario en La Mayor”, “Arruinarse” y “Las cosas que pasan”. Tras años de pausa, la banda volvió a los escenarios con una fuerte respuesta del público y reafirmó su lugar dentro de la música argentina.

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