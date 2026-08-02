El "Lobo Solidario" de la ENET N° 1: alumnos y docentes ayudan a perros en situación de calle

Con la llegada de las bajas temperaturas, estudiantes, docentes y familias de la ENET N° 1 decidieron transformar la solidaridad en acciones concretas. Bajo el nombre de "Lobo Solidario" , la institución puso en marcha una campaña destinada a ayudar a los perros y gatos que viven en situación de calle. La profesora asesora Irma explicó que el proyecto surgió al observar las dificultades que atraviesan los animales durante el invierno.

"Este lobo representa a todos los animalitos de la calle. Como estábamos viviendo temperaturas muy bajas, decidimos hacer ropita y abrigos para ellos" , expresó.

La convocatoria estuvo abierta a todos los cursos de la institución y la respuesta superó las expectativas. Cada estudiante colaboró con lo que tenía a su alcance, mientras que las familias también se comprometieron con la iniciativa.

Los alumnos confeccionaron prendas para las mascotas utilizando telas y materiales reciclados, con la ayuda de madres y padres que colaboraron con las tareas de costura. Además, se reunieron alimentos balanceados, platos, collares y otros elementos indispensables para el cuidado de los animales.

"Todos colaboraron con lo que pudieron. Las mamás y los papás nos ayudaron con la costura, conseguimos ropita y esperamos poder ayudar a esos animalitos", destacó la docente.

Vacaciones dedicadas a ayudar

Lejos de detenerse durante el receso escolar, el proyecto continuó creciendo. La profesora Irma contó que gran parte del trabajo de recolección y organización se realizó durante las vacaciones de invierno.

Según explicó, docentes y estudiantes dedicaron varias jornadas a preparar las donaciones para que pudieran llegar a quienes más las necesitan.

Un mensaje de empatía y compromiso

Más allá de la entrega de alimentos y abrigos, el proyecto busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado responsable de los animales y promover valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso social entre los jóvenes.

El "Lobo Solidario" se convirtió así en un símbolo de una comunidad educativa que decidió involucrarse para mejorar la vida de las mascotas que no tienen un hogar, demostrando que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia para quienes más lo necesitan.