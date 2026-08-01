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1 de agosto de 2026 - 20:02
FNE.

La representante saliente de Córdoba llevó a Jujuy en su vestido con paisajes pintados a mano

Catalina Sánchez se despidió de su reinado con un diseño que reunió cerros, iglesias, cactus y figuras de la cultura andina. Su presentación se llevó los aplausos de todos los presentes.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Catalina Sánchez y un diseño de vestido muy jujeño.

Catalina Sánchez y un diseño de vestido muy jujeño.

Catalina Sánchez, representante estudiantil de Córdoba durante 2025 por la Fiesta Nacional de los Estudiantes, protagonizó uno de los momentos más destacados de la elección realizada en la Casa de Jujuy. Al entregar sus atributos y dar paso a la nueva soberana, lució un vestido pintado a mano con diferentes paisajes y símbolos de la provincia.

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La joven había sido elegida en agosto de 2025 para representar al estudiantado cordobés en la FNE. La ceremonia también se había desarrollado en la Casa de Jujuy en Córdoba, espacio que volvió a recibirla para cerrar su mandato.

Un vestido inspirado en la identidad jujeña

El diseño llamó la atención por las ilustraciones realizadas sobre la parte inferior de la prenda. Allí podían observarse cerros, iglesias, cactus, paisajes característicos y figuras vinculadas con la cultura andina.

Cada elemento hacía referencia a la diversidad natural, arquitectónica y cultural de Jujuy. El vestido convirtió la despedida de Catalina en un homenaje visual a la provincia y a la fiesta estudiantil que representó durante el último año.

La combinación de colores y detalles pintados a mano hizo que la joven se destacara durante su última presentación como soberana. Al recorrer el escenario, recibió el reconocimiento y los aplausos de los asistentes.

La despedida de Catalina Sánchez

Catalina fue coronada como representante de Córdoba en agosto del año pasado, durante una gala que reunió a estudiantes, familias y autoridades en la Casa de Jujuy. Desde ese momento, quedó encargada de representar a la comunidad estudiantil cordobesa en las actividades relacionadas con la FNE.

En la noche de su despedida, la joven cedió su lugar a Ainara Correa Pousa la nueva representante y cerró una etapa marcada por su participación en la tradicional celebración.

La elección del vestuario no pasó inadvertida: en lugar de optar por un diseño convencional, Catalina decidió llevar diferentes postales jujeñas sobre la falda, reforzando el vínculo entre Córdoba y Jujuy.

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