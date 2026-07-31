Desde el jardín soñaba con la FNE: juntaba autógrafos de las reinas y hoy representa al Colegio del Huerto

Cuando tenía apenas cuatro años, Sofía Altea ya imaginaba cómo sería ser parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Mientras otras niñas observaban el desfile de las representantes, ella llevaba un pequeño cuaderno para pedirles un recuerdo que todavía conserva: los autógrafos de las reinas.

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Hoy Sofía es la representante del Colegio Nuestra Señora del Huerto y se prepara para vivir la edición 2026 de la FNE desde un lugar que alguna vez solo soñó. "Cuando estaba en primaria y en jardín miraba a las reinas y era de las que les iba a pedir autógrafos. Tenía un librito lleno con las firmas de las reinas de cada año. Vi pasar un montón", recordó en diálogo con TodoJujuy .

Sofía cursa cuarto año y estudia en el Huerto desde la salita de cuatro. Por eso, asegura que representar al colegio tiene un significado especial. "Muchos comentarios de las mamás de mis compañeros eran: 'Tu hija va a salir reina'. Y que ahora se cumpla... es muy lindo", contó.

Sin embargo, explicó que nunca vivió la elección con la presión de ganar. "Lo fui a vivir como una experiencia. Creo que la mayoría de las candidatas van con la idea de crear recuerdos con sus amigas más que de competir."

Volver al jardín, pero como reina

Uno de los momentos más emotivos llegó después de la elección, cuando regresó al colegio para compartir la alegría con los alumnos más pequeños. La visita incluyó el jardín de infantes, donde los chicos la recibieron con la misma admiración con la que ella miraba a las representantes años atrás. "Los más chiquitos estaban felices. Los de tercero o cuarto ya empezaban a hacer preguntas o a pedir autógrafos", relató entre risas.

Las consultas fueron tan espontáneas como curiosas. "Me preguntaban por qué había salido reina o qué había hecho para salir reina. ¿Y qué les voy a decir? Sonreír, caminar bien y no caerme", bromeó.

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto

El instante en que escuchó su nombre

Sofía todavía recuerda con emoción el momento en que anunciaron a la nueva representante del Huerto. "No me la creía. Escuché mi nombre, después mi apellido y enseguida todos me empezaron a abrazar. Estaba muy feliz."

Además de las flores y distintos regalos, confesó que uno de los presentes que más ilusión le hizo fue una planchita de pelo con buclera.

Mientras disfruta de su nuevo rol, Sofía ya acompaña los preparativos del colegio para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Contó que los alumnos están enfocados en los ensayos y que la próxima semana comenzarán de lleno con los trabajos en el canchón para construir la carroza. Además, aprovechó la entrevista para pedir la colaboración de la comunidad. "Estamos necesitando bolsas de colores, corchos, tapitas y DVDs para la carroza", detalló.