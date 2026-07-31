viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 16:20
Historias.

Desde el jardín soñaba con la FNE: juntaba autógrafos de las reinas y hoy representa al Colegio del Huerto

Sofía Altea, reina del Colegio Nuestra Señora del Huerto, recordó que de chica seguía a las reinas de la FNE con un cuaderno de autógrafos. Hoy le toca vivirlo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sofia Altea

Cuando tenía apenas cuatro años, Sofía Altea ya imaginaba cómo sería ser parte de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Mientras otras niñas observaban el desfile de las representantes, ella llevaba un pequeño cuaderno para pedirles un recuerdo que todavía conserva: los autógrafos de las reinas.

Lee además
Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto 
Jujuy.

FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante
de lustrabotas a formar generaciones: la historia del profesor que dedico mas de 40 anos a la fne video
Jujuy.

De lustrabotas a formar generaciones: la historia del profesor que dedicó más de 40 años a la FNE

Hoy Sofía es la representante del Colegio Nuestra Señora del Huerto y se prepara para vivir la edición 2026 de la FNE desde un lugar que alguna vez solo soñó. "Cuando estaba en primaria y en jardín miraba a las reinas y era de las que les iba a pedir autógrafos. Tenía un librito lleno con las firmas de las reinas de cada año. Vi pasar un montón", recordó en diálogo con TodoJujuy.

Un sueño que comenzó en la infancia

Sofía cursa cuarto año y estudia en el Huerto desde la salita de cuatro. Por eso, asegura que representar al colegio tiene un significado especial. "Muchos comentarios de las mamás de mis compañeros eran: 'Tu hija va a salir reina'. Y que ahora se cumpla... es muy lindo", contó.

Sin embargo, explicó que nunca vivió la elección con la presión de ganar. "Lo fui a vivir como una experiencia. Creo que la mayoría de las candidatas van con la idea de crear recuerdos con sus amigas más que de competir."

Volver al jardín, pero como reina

Uno de los momentos más emotivos llegó después de la elección, cuando regresó al colegio para compartir la alegría con los alumnos más pequeños. La visita incluyó el jardín de infantes, donde los chicos la recibieron con la misma admiración con la que ella miraba a las representantes años atrás. "Los más chiquitos estaban felices. Los de tercero o cuarto ya empezaban a hacer preguntas o a pedir autógrafos", relató entre risas.

Las consultas fueron tan espontáneas como curiosas. "Me preguntaban por qué había salido reina o qué había hecho para salir reina. ¿Y qué les voy a decir? Sonreír, caminar bien y no caerme", bromeó.

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto

Sofia Altea es la nueva Representante del Colegio del Huerto

El instante en que escuchó su nombre

Sofía todavía recuerda con emoción el momento en que anunciaron a la nueva representante del Huerto. "No me la creía. Escuché mi nombre, después mi apellido y enseguida todos me empezaron a abrazar. Estaba muy feliz."

Además de las flores y distintos regalos, confesó que uno de los presentes que más ilusión le hizo fue una planchita de pelo con buclera.

Mientras disfruta de su nuevo rol, Sofía ya acompaña los preparativos del colegio para la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Contó que los alumnos están enfocados en los ensayos y que la próxima semana comenzarán de lleno con los trabajos en el canchón para construir la carroza. Además, aprovechó la entrevista para pedir la colaboración de la comunidad. "Estamos necesitando bolsas de colores, corchos, tapitas y DVDs para la carroza", detalló.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: el colegio Del Huerto eligió a Sofia Altea como su nueva representante

De lustrabotas a formar generaciones: la historia del profesor que dedicó más de 40 años a la FNE

FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N° 22

FNE 2026: chicos de la Comisión Estudiantil contaron cómo se prepara el Finde Estudiantil

FNE 2026: el Provincial 3 presentó a sus candidatas y pajes

Lo que se lee ahora
hasta cuando dura el viento norte en jujuy y que dia bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
Capital.

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel