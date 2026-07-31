FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N° 22

El Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas” se prepara para vivir una nueva elección estudiantil de cara a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026).
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La elección se realizará en el Cine Zapla y marcará la despedida de Mía Calisaya, representante saliente de la institución.
El Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas” se prepara para vivir una nueva elección estudiantil de cara a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026).
La celebración se realizará el jueves 6 de agosto, a partir de las 18, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, en la ciudad de Palpalá.
Durante la jornada, un total de 20 candidatas se presentará ante la comunidad educativa con el objetivo de convertirse en la nueva representante del establecimiento.
La elección también será el momento de despedir a Mía Calisaya, representante saliente del Bachillerato N° 22, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida para representar al colegio durante la edición 2026 de la FNE.
Se espera una jornada marcada por el acompañamiento de familiares, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa.
Las estudiantes que participarán de la elección son:
La elegida representará al Bachillerato N° 22 en las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
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