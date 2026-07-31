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31 de julio de 2026 - 07:05
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N° 22

La elección se realizará en el Cine Zapla y marcará la despedida de Mía Calisaya, representante saliente de la institución.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Bachillerato N°22.

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La celebración se realizará el jueves 6 de agosto, a partir de las 18, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, en la ciudad de Palpalá.

Durante la jornada, un total de 20 candidatas se presentará ante la comunidad educativa con el objetivo de convertirse en la nueva representante del establecimiento.

La elección también será el momento de despedir a Mía Calisaya, representante saliente del Bachillerato N° 22, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida para representar al colegio durante la edición 2026 de la FNE.

Se espera una jornada marcada por el acompañamiento de familiares, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa.

Las 20 candidatas del Bachillerato N° 22

Las estudiantes que participarán de la elección son:

  • Morena Navarro Ávila
  • Angelina Calizaya
  • Victoria Vargas
  • María Marchán
  • Jazmín Martínez
  • Amaia Torres
  • Fiorella Rodríguez
  • Brisa Álvarez
  • Ludmila Guzmán
  • Mara Vera
  • Claudia Galván
  • Milagros Patzi
  • Morena Burgos
  • Jazmín Tactaca
  • Vanina Mamani
  • Rosalía Navas
  • Antonella Machaca
  • Araceli Plaza
  • Bárbara Palma
  • Marianela Apaza Burgos

La elegida representará al Bachillerato N° 22 en las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Cronograma de la FNE 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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