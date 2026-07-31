FNE 2026: estas son las candidatas del Bachillerato N° 22

Bachillerato N°22.

El Bachillerato Provincial N° 22 “Héroes de Malvinas” se prepara para vivir una nueva elección estudiantil de cara a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026).

La celebración se realizará el jueves 6 de agosto, a partir de las 18, en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla, en la ciudad de Palpalá.

Durante la jornada, un total de 20 candidatas se presentará ante la comunidad educativa con el objetivo de convertirse en la nueva representante del establecimiento.

La elección también será el momento de despedir a Mía Calisaya, representante saliente del Bachillerato N° 22, quien entregará sus atributos a la estudiante elegida para representar al colegio durante la edición 2026 de la FNE.

Se espera una jornada marcada por el acompañamiento de familiares, estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa. Las 20 candidatas del Bachillerato N° 22 Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Las estudiantes que participarán de la elección son: Morena Navarro Ávila

Angelina Calizaya

Victoria Vargas

María Marchán

Jazmín Martínez

Amaia Torres

Fiorella Rodríguez

Brisa Álvarez

Ludmila Guzmán

Mara Vera

Claudia Galván

Milagros Patzi

Morena Burgos

Jazmín Tactaca

Vanina Mamani

Rosalía Navas

Antonella Machaca

Araceli Plaza

Bárbara Palma

Marianela Apaza Burgos La elegida representará al Bachillerato N° 22 en las próximas instancias de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Todo Jujuy (@diariotodojujuy) Cronograma de la FNE 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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