Matías Jurado: pruebas, avances y su día a día en el penal a la espera del juicio

A un año del primer allanamiento en la vivienda de Matías Jurado, en el barrio Alto Comedero , el caso vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y policial de Jujuy. La causa, que alcanzó repercusión nacional, continúa abierta mientras se analizan pruebas, informes genéticos y el camino hacia un eventual juicio.

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En este contexto, el doctor Roberto Savio, abogado del Ministerio Público de la Defensa y defensor de Jurado, brindó una entrevista exclusiva a Canal 4 y TodoJujuy , en la que habló sobre el estado de la causa, la situación actual del acusado en el Penal de Gorriti , las pruebas genéticas y el vínculo con su entorno familiar.

Consultado sobre qué certezas existen actualmente en torno a las pruebas genéticas y qué peso podrían tener en un próximo juicio , Savio fue prudente y evitó ingresar en discusiones propias del expediente.

“Es delicada responderla sin ingresar a cuestiones de discusión” “Es delicada responderla sin ingresar a cuestiones de discusión”

De todos modos, confirmó que la investigación avanzó en ese punto y que existen informes que serán valorados más adelante.

“Se avanzó mucho, hay informes conclusivos respecto de material genético que ha sido debidamente cotejado con el soporte de control por parte de los peritos que forman parte del equipo de la defensa y van a ser valorados en actos posteriores”, explicó.

Dónde está alojado Matías Jurado

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación actual de Jurado dentro del sistema penitenciario. Savio confirmó que permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N°1 del Servicio Penitenciario Provincial. “El lugar de alojamiento sigue siendo el mismo, es la unidad penitenciaria número uno del Servicio Penitenciario Provincial”, indicó.

El abogado también reveló que durante la mañana del miércoles 29 de julio, hubo una comunicación virtual vinculada a un posible pedido de cambio de pabellón.

“El día de hoy, casualmente a la mañana, se mantuvo una entrevista por parte de la secretaria de la Unidad de Defensa, a donde está radicado este legajo, una conferencia virtual en la cual se requirió la posibilidad de solicitar un cambio de pabellón”, detalló.

Además, contó que Jurado recibió la visita de una profesional del Comité de Lucha contra la Tortura, quien también le transmitió inquietudes sobre su situación.

La prisión preventiva y el criterio judicial

Savio explicó que la privación de libertad de Jurado sigue vigente y que la medida ya fue discutida en ámbitos judiciales. Según indicó, los jueces acompañaron los pedidos realizados por la Fiscalía.

“Esta situación de privación de libertad no ha variado, ha sido sometida a discusión en ámbitos judiciales, subsisten criterios que habilitan la imposición de esta medida, que es la más grave”, sostuvo.

El defensor remarcó que la prisión preventiva es una medida excepcional dentro del proceso penal, pero aclaró que, en este caso, la defensa no la objetó de manera contundente en los últimos actos.

“Es una medida privativa de la libertad durante la tramitación del proceso, es excepcional, pero los jueces han acompañado el pedido de la Fiscalía y en alguna medida esta defensa ejercida en los últimos actos por mi persona no ha objetado de manera contundente porque entiende que estos elementos se encuentran presentes ”, expresó.

¿Matías Jurado, está aislado en el penal?

Sobre las versiones que indicaban que Jurado permanecía aislado o en un pabellón de máxima seguridad, Savio aclaró que la vida interna del penal depende del Servicio Penitenciario.

“La vida interna del penal es de gobierno de este organismo que pertenece al Ejecutivo”, explicó.

El abogado sostuvo que una situación de aislamiento solo puede darse de manera excepcional y en el marco de un régimen disciplinario. También aclaró que, si existiera una medida de ese tipo, debe ser informada al defensor.

“Las situaciones de aislamiento son excepcionales y se dan en el marco de un ámbito disciplinario, reservado exclusivamente al personal del servicio penitenciario, del cual si existiera una situación semejante es puesta en conocimiento de manera inmediata a su defensor para que ejerza el control pertinente”, afirmó.

Luego agregó que Jurado no permanece en una situación de encierro permanente.

“No se mantiene una situación de encierro porque un ser humano no puede permanecer tanto tiempo en una situación de aislamiento, de encierro y de castigo” “No se mantiene una situación de encierro porque un ser humano no puede permanecer tanto tiempo en una situación de aislamiento, de encierro y de castigo”

Cómo es su vida dentro del Penal de Gorriti

El abogado de la Defensa, Roberto Savio también fue consultado sobre la convivencia de Jurado con otros internos y sobre si hubo situaciones de conflicto dentro del penal. El defensor dijo que no recibió información sobre hechos de violencia o agresiones.

“La vida en sociedad plantea conflictos y me imagino que en un lugar semejante se disparan sustancialmente estos indicadores” “La vida en sociedad plantea conflictos y me imagino que en un lugar semejante se disparan sustancialmente estos indicadores”

Sin embargo, aclaró: “No he tenido noticias de situaciones conflictivas en las cuales él haya participado de manera activa o haya sido víctima de situaciones de agresión, con lo cual hasta la fecha se han desarrollado con total normalidad”.

En cuanto a su rutina y el orden dentro del espacio de alojamiento, el abogado indicó que en el sistema penitenciario existen controles internos sobre el aseo personal y los objetos de cada detenido.

“Las prácticas individuales son las que marcan tus modos de vida. Entiendo que, sobre todo porque hay un control interno a cargo del personal del servicio, el orden debe ser mantenido como el aseo personal y el aseo de los objetos que forman parte de tu pequeño patrimonio dentro de una institución penitenciaria”, explicó.

Los pedidos de Jurado sobre el aseo

Ante la consulta sobre versiones vinculadas a una especial atención de Jurado por el aseo personal, Savio aclaró que no puede hacer una evaluación técnica sobre ese aspecto, pero sí reconoció que en sus conversaciones con él hubo algunos planteos relacionados con la higiene. “No estoy habilitado porque es un ámbito extraño a mi formación académica”, advirtió.

Luego agregó:

“En diálogos que yo he mantenido con él, sí me ha reclamado cuestiones de que eran sus deseos tener una ropa mejor aseada, lugares con presencias de algunos olores o particularidades semejantes, pero no a niveles que me hayan despertado una alarma”. “En diálogos que yo he mantenido con él, sí me ha reclamado cuestiones de que eran sus deseos tener una ropa mejor aseada, lugares con presencias de algunos olores o particularidades semejantes, pero no a niveles que me hayan despertado una alarma”.

¿Matías Jurado mantiene hábitos de orden o aseo específicos dentro del penal de Gorriti? Roberto Savio, abogado de fensor explicó que el orden y la higiene dentro del penal están bajo control del servicio, aunque reconoció que Jurado le manifestó algunos reclamos relacionados con ropa y olores. “Sí me ha reclamado cuestiones de que eran sus deseos tener una ropa mejor aseada, lugares con presencias de algunos olores o particularidades semejantes”.

Las visitas y el contacto con su entorno

Sobre las visitas que recibe Jurado dentro del penal, el abogado explicó que no tiene constancia de un contacto frecuente con familiares, amistades o personas cercanas: “Entiendo que si las tuvo fueron muy reducidas”, indicó.

Sí aclaró que recibe visitas vinculadas a equipos técnicos y evaluaciones del propio servicio.

“Recibe visitas de los equipos técnicos, que es permanente, las evaluaciones periódicas por personal del servicio, pero en el ámbito de su entorno de amistades, familiar o contactos cercanos no tengo constancia”, sostuvo.

El núcleo familiar de Matías Jurado

Savio también fue consultado por el entorno familiar de Jurado, especialmente por su padre, su hermana y su sobrino, quien al momento del inicio de la causa era menor de edad.

El abogado confirmó que realizó una actividad investigativa sobre su círculo cercano.

“En el caso particular de mi persona sí he mantenido una actividad investigativa en su núcleo cercano, con diversos resultados, algunos positivos, otros negativos por fracaso porque no se han podido concretar”, afirmó.

Respecto al sobrino, explicó que ya alcanzó la mayoría de edad y que, en principio, cesó la intervención complementaria de la Defensa en áreas no penales vinculadas a su tutela.

“La situación del ámbito amplio de competencia del Ministerio de la Defensa marcará una pauta de abordaje por este sobrino que vos mencionás, que a la fecha ya adquirió su mayoría de edad y en principio ha cesado esta actividad complementaria de la Defensoría en áreas no penales respecto a la tutela de esta persona por entonces menor de edad”, detalló.

La vida previa de Jurado

Hacia el final de la entrevista, Savio fue consultado sobre la vida de Matías Jurado antes de la causa, su niñez y su contexto personal. El abogado respondió que esos datos no tienen una relevancia central para el resultado judicial, aunque confirmó que existe un informe antropológico: “No resulta de una relevancia mayor a los fines de un resultado judicial”, sostuvo.

Luego explicó que ese informe fue realizado por un perito del Ministerio de la Defensa y que será presentado oportunamente dentro del expediente.

“Hay un informe antropológico realizado por un perito que pertenece al Ministerio de la Defensa en el cual se han valorado justamente estos puntos. Va a ser presentado en su momento para discusión en la causa, con lo cual me encuentro vedado de darles mayores detalles ”, concluyó.

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