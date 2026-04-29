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29 de abril de 2026 - 11:50
Jujuy.

Analizan el vínculo entre Sergio Callata y el caso Matías Jurado: restan estudios genéticos

La búsqueda de Sergio Callata continúa abierta, aunque por ahora no surgieron coincidencias genéticas en los análisis realizados en la causa de Matías Jurado.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Piden que intensifiquen la búsqueda de Sergio Callata.

Piden que intensifiquen la búsqueda de Sergio Callata.

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Desde la Fiscalía explicaron que aún restan análisis de estudios genéticos pero "de todo lo presentado hasta ahora para los cotejos de ADN, no hubo nada positivo”, aseguraron.

De esta manera, fuentes cercanas a la investigación descartaron, por el momento, cualquier coincidencia que pudiera abrir una conexión entre ambos expedientes.

“De todo lo presentado para los últimos cotejos de ADN, no hubo nada positivo” “De todo lo presentado para los últimos cotejos de ADN, no hubo nada positivo”

Investigación por Sergio Callata: se buscaba una posible coincidencia genética

La posibilidad de cotejar ADN había despertado expectativa en la familia de Sergio Callata, desaparecido en 2022, ya que se intentaba determinar si existía algún elemento que permitiera vincular su búsqueda con la investigación que rodea a Matías Jurado.

Sin embargo, con esta nueva definición judicial, esa línea quedó por ahora descartada. Es decir, no aparecieron en los primeros cotejos resultados que permitan sostener una relación entre los restos o muestras analizadas y el hombre que sigue siendo intensamente buscado por su familia.

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo)
La búsqueda de Sergio Callata continúa abierta, aunque por ahora no surgieron coincidencias genéticas en los análisis realizados en la causa de Matías Jurado. (Archivo)

La búsqueda de Sergio Callata continúa abierta, aunque por ahora no surgieron coincidencias genéticas en los análisis realizados en la causa de Matías Jurado. (Archivo)

La búsqueda de Sergio Callata sigue abierta

Aunque esta instancia no arrojó novedades positivas, la investigación por la desaparición de Sergio Callata continúa. La familia había presentado muestras de ADN justamente para ampliar las posibilidades de cotejo y avanzar en una causa que todavía no tiene respuestas concluyentes.

“Sergio está desaparecido y lo seguimos buscando porque necesitamos cerrar esta pesadilla que comenzó el 24 de abril de 2022”. “Sergio está desaparecido y lo seguimos buscando porque necesitamos cerrar esta pesadilla que comenzó el 24 de abril de 2022”.

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