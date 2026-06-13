Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping Instructores y una joven que quería hacer bungee jumping cuando la arrojan al vacío en Brasil

Una joven de 21 años murió este sábado 13 de junio en Limeira, Brasil, tras ser lanzada desde una estructura de unos 40 metros durante una práctica de bungee jumping sin tener conectada la cuerda principal de seguridad. La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y el caso generó conmoción por las imágenes que muestran los segundos previos al salto.

La tragedia durante el salto en Brasil El hecho ocurrió en la zona conocida como Ponte do Esqueleto, en el interior del estado de San Pablo. Según los primeros reportes, la joven participaba de una actividad extrema similar al bungee jumping, aunque en este caso se trataba de rope jumping, una modalidad en la que la persona salta sujeta a una cuerda menos elástica y queda suspendida en movimiento pendular.

La secuencia fue registrada por testigos y muestra un momento estremecedor: Maria Eduarda es levantada por instructores y arrojada al vacío, mientras la cuerda principal aparece sin estar conectada. Instantes después de la caída, una persona que filmaba advirtió la falla y señaló que la cuerda había quedado atrás.

Embed - TRAGEDIA EN UN SALTO EXTREMO EN BRASIL Quién era la víctima Maria Eduarda tenía 21 años, era de Jandira, en la región metropolitana de San Pablo, y estaba vinculada al deporte y a las actividades al aire libre. Horas antes del accidente, había compartido en sus redes imágenes del lugar y de las pulseras de identificación para participar de la experiencia.

Ese detalle volvió todavía más doloroso el caso: lo que había comenzado como una aventura, con expectativa y adrenalina, terminó en una tragedia que expuso fallas gravísimas en un procedimiento donde no había margen para el error. Seis detenidos y una investigación abierta Tras la muerte de la joven, seis personas vinculadas a la organización de la actividad fueron detenidas. De acuerdo con medios brasileños, algunos responsables habrían intentado abandonar el lugar después del accidente, pero fueron localizados por la Policía Militar. La Policía Civil investiga ahora cómo se realizó el control del equipo, quién autorizó el salto y qué responsabilidad tuvo cada una de las personas que participó de la maniobra. También se analiza la situación de la Ponte do Esqueleto, un lugar señalado por riesgos previos y por la falta de control en actividades de este tipo. Lo más importante Qué pasó: una joven murió al ser lanzada sin la cuerda principal de seguridad.

una joven murió al ser lanzada sin la cuerda principal de seguridad. Dónde fue: en la Ponte do Esqueleto, en Limeira, Brasil.

en la Ponte do Esqueleto, en Limeira, Brasil. Cuándo ocurrió: este sábado 13 de junio.

este sábado 13 de junio. Investigación: seis personas fueron detenidas y la Policía Civil busca determinar responsabilidades.

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