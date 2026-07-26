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26 de julio de 2026 - 13:17
Mundo.

Brasil llamó a consulta a su embajador en la Argentina tras los dichos de Milei sobre Lula

La decisión fue adoptada por el canciller Mauro Vieira luego de que el presidente Javier Milei calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de "ladrón" y "presidiario" durante un acto político en San Pablo.

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La medida fue dispuesta por el canciller brasileño, Mauro Vieira, y ya fue comunicada a la representación diplomática en Buenos Aires. De esta manera, Bitelli viajará en las próximas horas a Brasil para mantener consultas con las autoridades de su país.

El conflicto se desató tras la participación de Milei en la convención del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. Durante su discurso, el mandatario argentino calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de lanzar críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Javier Milei critic&oacute; duramente al presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Javier Milei criticó duramente al presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Desde el gobierno brasileño interpretaron esas declaraciones como una injerencia en asuntos internos, especialmente porque fueron pronunciadas en territorio brasileño y durante un acto de campaña de la principal fuerza opositora al oficialismo.

Las expresiones de Milei también generaron fuertes cuestionamientos dentro de Brasil. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudió los agravios contra De Moraes, mientras que dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) calificaron como "inadmisible" la actitud del mandatario argentino.

La visita representó el tercer viaje de Milei a Brasil desde que asumió la Presidencia, aunque nuevamente no mantuvo reuniones con el gobierno de Lula y concentró su agenda en referentes del bolsonarismo.

La decisión de Brasil de convocar a su embajador marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, que atraviesa un escenario de creciente tensión política pese a que Brasil continúa siendo el principal socio comercial de la Argentina.

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