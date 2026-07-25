River Plate perdió ante Barracas Central y arrancó el Clausura con silbidos

River Plate perdió ante Barracas Central por 1 a 0 en el estadio Monumental y comenzó el Torneo Clausura 2026 con una actuación que despertó fuertes reproches. Gonzalo Morales marcó el único gol de la noche, mientras Nicolás Otamendi y Ángel Correa tuvieron su esperado estreno con la camiseta millonaria.

Fútbol. River Plate se despidió de la Copa Argentina tras caer ante Aldosivi en Salta

La expectativa era alta en Núñez. Antes del encuentro, los hinchas ovacionaron a los integrantes de la Selección argentina y recibieron especialmente a Otamendi, quien fue titular y llevó la cinta de capitán en su primer partido oficial con River.

Ángel Correa, por su parte, comenzó entre los suplentes e ingresó durante el segundo tiempo con la camiseta número 10. Sin embargo, ninguno de los dos refuerzos pudo modificar el rumbo de un equipo que tuvo la pelota, pero careció de claridad para superar el orden defensivo del visitante.

Barracas Central avisó en los primeros minutos después de un error en la salida del conjunto local. Poco después, a los 22 minutos del primer tiempo, aprovechó otra falla dentro del área para abrir el marcador.

Luego de un centro que el arquero Santiago Beltrán no consiguió controlar por completo, la pelota quedó suelta entre varios jugadores. Gonzalo “Toro” Morales apareció sin marca y definió para establecer el 1 a 0 que terminaría siendo definitivo.

Tras quedar en desventaja, River adelantó sus líneas e intentó instalarse en campo contrario. El equipo dirigido circunstancialmente por Ariel Broggi, debido a la suspensión de Eduardo Coudet, dominó territorialmente, aunque encontró pocos espacios frente a un Barracas compacto.

Sobre el cierre de la primera mitad llegó una de las jugadas más discutidas. Gonzalo Montiel envió un centro y Lucas Martínez Quarta convirtió de cabeza, pero el VAR intervino y anuló el empate por posición adelantada.

[IMAGEN: Nicolás Otamendi durante su debut con River ante Barracas Central en el Monumental.]

Epígrafe: River Plate perdió ante Barracas Central en el debut de Nicolás Otamendi y Ángel Correa por el Torneo Clausura.

Barracas Central resistió los ataques y logró un triunfo histórico

En el complemento, River controló la posesión y empujó al visitante contra su propia área. Sin embargo, la búsqueda se volvió previsible, con numerosos centros y pocas combinaciones para romper la última línea del equipo conducido por Damián Ayude.

Facundo Colidio protagonizó una de las situaciones más claras con un remate que impactó en el travesaño. Lucas Beltrán también estuvo cerca de marcar mediante un cabezazo, pero su intento salió desviado.

Barracas Central redujo sus intenciones ofensivas y concentró sus esfuerzos en conservar la ventaja. La defensa respondió ante cada envío aéreo y el arquero Marcelo Miño se mostró seguro cuando debió intervenir.

Ángel Correa ingresó a los 22 minutos del segundo tiempo para intentar darle mayor movilidad al ataque. Pese a algunos intentos individuales, el campeón del mundo no encontró los espacios necesarios para cambiar el desarrollo del partido.

La derrota profundizó el momento irregular de River, que venía de quedar eliminado ante Aldosivi en la Copa Argentina. El equipo volvió a mostrar dificultades para generar peligro y terminó el encuentro rodeado por un clima de malestar.

Los hinchas de River despidieron al equipo con silbidos

Una vez consumada la caída, una parte importante del público expresó su descontento con silbidos. La fiesta preparada por los debuts de Otamendi y Correa quedó opacada por un resultado inesperado ante un rival que fue eficaz y defendió con firmeza.

El defensor campeón del mundo reconoció el golpe después del encuentro y consideró que la derrota se produjo por una acción desafortunada. Su estreno estuvo marcado por la responsabilidad de portar la cinta de capitán en una noche difícil para el conjunto de Núñez.

Para Barracas Central, el triunfo significó un comienzo ideal en el Torneo Clausura y una victoria de enorme impacto en el Monumental. Morales, formado en Boca, se convirtió en el protagonista principal al marcar el tanto decisivo.

River deberá recuperarse rápidamente para evitar que el malestar continúe creciendo. Podés seguir todas las noticias de River Plate y el fútbol argentino en TodoJujuy.com.