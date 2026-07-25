Lionel Messi reapareció tras el Mundial y alentó a Leones FC en Rosario

Lionel Messi volvió a mostrarse públicamente después de disputar la Copa del Mundo con la Selección argentina. El capitán asistió este sábado al estadio de Central Córdoba de Rosario para acompañar a Leones FC, la institución presidida por su hermano Matías que actualmente compite en la Primera C.

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El futbolista observó desde uno de los palcos el encuentro correspondiente a la fecha 21 del torneo. Leones de Rosario visitó a Central Córdoba y terminó perdiendo por 2 a 0, resultado que prolongó la racha adversa del conjunto vinculado a la familia Messi.

La presencia del campeón del mundo generó una fuerte repercusión entre los espectadores. Durante el entretiempo, varios hinchas se acercaron al sector donde estaba ubicado para saludarlo y registrar imágenes. Messi respondió con gestos desde el palco , aunque no realizó declaraciones ante la prensa.

El capitán argentino llegó acompañado por dos de sus hijos y otros familiares cercanos. Esta fue su primera aparición pública desde que regresó al país luego de la final del Mundial 2026 , en la que la Selección argentina perdió 1 a 0 frente a España.

Messi había arribado desde Estados Unidos junto a Rodrigo De Paul, un día después del regreso de gran parte del plantel nacional. Desde entonces permaneció en su vivienda ubicada en un country de Funes, donde suele instalarse junto a su familia durante sus estadías en la Argentina.

Leones FC fue fundado el 2 de enero de 2015 y comenzó su recorrido deportivo dentro de la Liga Rosarina. Con el paso del tiempo, la institución también desarrolló acuerdos de colaboración con el Barcelona por medio de la Fundación Messi.

En septiembre de 2025, el Comité Ejecutivo autorizó al club a incorporarse a la Primera C, una categoría semiprofesional del fútbol argentino. La conducción institucional está encabezada por Matías Messi, hermano del capitán de la Selección.

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Leones FC perdió, pero sigue en zona de playoffs

La derrota por 2 a 0 ante Central Córdoba dejó a Leones en el cuarto puesto de la Zona B, dentro de las posiciones que otorgan la clasificación a los playoffs. El grupo tiene como líder a Cañuelas.

El conjunto rosarino atraviesa una serie de cuatro partidos sin triunfos. En ese período acumuló dos derrotas y dos empates, por lo que buscará recuperarse en las próximas fechas para conservar su lugar entre los equipos que pelearán por avanzar en la competencia.

Más allá del resultado deportivo, la presencia de Lionel Messi se convirtió en el principal atractivo de la jornada. Luego de saludar a los presentes, el delantero se retiró del estadio junto a sus hijos y los familiares que lo acompañaban.

Cuándo regresará Messi al Inter Miami

Por el momento, no existe una fecha confirmada para su regreso a Estados Unidos. La posibilidad de que participe el miércoles en el Juego de las Estrellas de la MLS aparece como poco probable debido al descanso que mantiene tras la exigencia acumulada durante la Copa del Mundo.

Ángel Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, indicó que el club no fijará plazos obligatorios y respetará el tiempo de recuperación del jugador. La intención es que pueda descansar antes de retomar los entrenamientos y volver a competir.

Mientras se define su regreso a Miami, Messi continuará en Funes junto a su familia. Su aparición en Rosario dejó una imagen distinta después del Mundial: lejos de los grandes estadios internacionales, el capitán argentino acompañó desde la tribuna el crecimiento del club familiar.